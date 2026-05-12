Решетников рассчитывает, что тенденция роста ВВП закрепится в апреле-мае

2026-05-12T22:04+0300

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минэкономразвития России рассчитывает, что мартовская тенденция восстановления экономики закрепится в апреле-мае, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "По темпам роста хоть и минус 0,3% в первом квартале, но по данным марта у нас темп роста экономики составил 1,8%. И рассчитываем, что эта тенденция в апреле-мае закрепится", - сказал Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщало Минэкономразвития, ВВП России в марте вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе, по итогам первого квартала - снизился на 0,3%. По итогам года министерство ожидает, что рост экономики составит 0,4%, в 2027 году ускорится до 1,4%.

максим решетников, владимир путин, россия