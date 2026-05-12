Решетников рассчитывает, что тенденция роста ВВП закрепится в апреле-мае - 12.05.2026, ПРАЙМ
Решетников рассчитывает, что тенденция роста ВВП закрепится в апреле-мае
экономика
максим решетников
владимир путин
россия
22:04 12.05.2026
 
Решетников рассчитывает, что тенденция роста ВВП закрепится в апреле-мае

Минэкономразвития ожидает, что тенденция восстановления экономики закрепится в апреле-мае

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минэкономразвития России рассчитывает, что мартовская тенденция восстановления экономики закрепится в апреле-мае, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"По темпам роста хоть и минус 0,3% в первом квартале, но по данным марта у нас темп роста экономики составил 1,8%. И рассчитываем, что эта тенденция в апреле-мае закрепится", - сказал Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Как ранее сообщало Минэкономразвития, ВВП России в марте вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе, по итогам первого квартала - снизился на 0,3%.
По итогам года министерство ожидает, что рост экономики составит 0,4%, в 2027 году ускорится до 1,4%.
Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников
