Курс юаня к рублю растет на Мосбирже - 12.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260512/yuan-869862396.html
Курс юаня к рублю растет на Мосбирже
Курс китайской валюты во вторник немного повышается в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе, следует из данных Московской биржи. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T14:07+0300
Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю растет на Мосбирже

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты во вторник немного повышается в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.59 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,85 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,83-10,88 рубля. За прошлую неделю курс юаня опустился на 6 копеек.
На этой неделе рубль продолжит оставаться стабильно крепким, а целевым коридором по курсу юаня может выступить диапазон 10,5-11 рублей, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Отметим, что возобновление покупок валюты в рамках операций по бюджетному правилу не окажет существенного влияния на рынок ввиду низких объемов, но будет выступать фактором, сдерживающим инвестиционные и спекулятивные продажи иностранных валют. Смещение баланса на рынке в сторону предложения валюты будет способствовать выходу рубля на более высокие уровни", - добавляет он.
По "технике" снижение курса юаня должно продолжиться, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Не исключаем возможности увидеть его около 10 рублей, а курс доллара - в районе 70 рублей", - добавляет он.
 
