Средние зарплаты за десять лет выросли как минимум втрое в 40 регионах - 12.05.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты за десять лет выросли как минимум втрое в 40 регионах
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Средние зарплаты за последние десять лет выросли как минимум втрое в 40 российских регионах, сильнее всего - в республиках Марий Эл, Алтай и Удмуртия, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Во всех трех регионах средние зарплаты увеличились с февраля 2016 года по февраль 2026 года в 3,4 раза. Примерно в 3,3 раза трудовые доходы за указанный период увеличились в Курганской и Владимирской областях, а также в Алтайском крае и Татарстане.
Средние зарплаты жителей Мордовии, Новосибирской, Курской, Липецкой, Брянской и Амурской областей, Забайкальского края и Чувашии выросли в 3,2 раза.
Еще в 11 регионах, включая Воронежскую, Тамбовскую и Оренбургскую области, а также Краснодарский край, рост трудовых доходов за десять лет составил 3,1 раза.
Наконец, как минимум втрое больше стали получать жители еще 14 регионов, включая Москву, Белгородскую, Московскую и Нижегородскую области.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране номинальные зарплаты за последние 10 лет выросли в три раза - до 103,9 тысячи рублей с 33,9 тысячи.
 
