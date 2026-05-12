Решетников оценил рост реальных зарплат в России
Зарплаты в России растут, в марте они выросли более чем на 8% в реальном выражении, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T23:25+0300
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Зарплаты в России растут, в марте они выросли более чем на 8% в реальном выражении, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Реальные заработные платы у нас растут. И у нас растут и по январю, и по февралю. И вот есть предварительные пока первые оценки по марту: больше 8% в реальном выражении рост заработных плат", - сообщил Решетников президенту. По данным Росстата рост реальных зарплат в России в феврале составил 8,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. За январь-февраль зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,9%. По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в РФ по итогам 2026 года вырастут на 2,2%. В прошлом году они показали рост на 4,4%.
Глава МЭР Решетников: реальные зарплаты в РФ растут, в марте увеличились более чем на 8%