Решетников оценил рост реальных зарплат в России - 12.05.2026, ПРАЙМ
Решетников оценил рост реальных зарплат в России
Зарплаты в России растут, в марте они выросли более чем на 8% в реальном выражении, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с... | 12.05.2026, ПРАЙМ
23:25 12.05.2026
 
Решетников оценил рост реальных зарплат в России

Глава МЭР Решетников: реальные зарплаты в РФ растут, в марте увеличились более чем на 8%

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Зарплаты в России растут, в марте они выросли более чем на 8% в реальном выражении, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Реальные заработные платы у нас растут. И у нас растут и по январю, и по февралю. И вот есть предварительные пока первые оценки по марту: больше 8% в реальном выражении рост заработных плат", - сообщил Решетников президенту.
По данным Росстата рост реальных зарплат в России в феврале составил 8,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. За январь-февраль зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,9%.
По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в РФ по итогам 2026 года вырастут на 2,2%. В прошлом году они показали рост на 4,4%.
