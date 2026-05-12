"Дана команда": в Киеве сделали резкое заявление по поводу России

Владимиру Зеленскому приказали всеми способами срывать мирное соглашение с Россией, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T07:01+0300

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому приказали всеми способами срывать мирное соглашение с Россией, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Зеленскому дана команда: любой ценой срывать переговоры с (Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — заявил он в эфире своего YouTube-канала.Политолог добавил, что визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев направлен на эскалацию отношений с Россией на фоне слов президента России о скором завершении конфликта на Украине.Соскин подчеркнул, что Зеленский оказался в трудной позиции, продолжая препятствовать мирному соглашению."Крах Зеленского приближается. Они (Путин и президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) ему просто поставят ультиматум", — заключил эксперт.В понедельник издание Rheinische Post сообщило, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. На пресс-конференции он объявил, что Киев и Берлин будут совместно разрабатывать и производить дроны для дальнего полета до 1,5 тысячи километров.В субботу, выступая перед журналистами Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению.Представитель Кремля Дмитрий подчеркивал, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.

