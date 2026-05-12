Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина поразил Запад
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил президента России Владимира Путина в якобы похищении украинских детей.
"В то время как Россия требует их имена, Украина ничего не предоставляет. Почему? Потому что это этнически русские дети, которые вернулись в Россию со своими семьями, а кто-то, чьи родители были убиты украинскими бомбами, уехал в Россию, чтобы быть с родственниками! Дети принадлежат родителям, а не государству! Кстати, а вас кто-то избирал?" — отметил @SteveHartigan10.
"Может ты имел в виду, что Путин занимается пресечением твоей деятельности по торговле детьми?" — высказалась @Ladybugjumper.
"Говорит парень, который буквально похищает своих собственных граждан, чтобы отправить их в мясорубку", – подчеркнул @Tarquinius25.
"Вы чувствуете себя виноватым? Сколько детей вы продали в рабство? Где список имен родителей или семей этих детей, которых вы обвиняете Россию в похищении?" — возмущается @Xohi1260.
"Россия спасает детей. Иди к черту", – заключил @PascalRalle.
После второго раунда переговоров украинская сторона передала список из 339 детей, которые, по их словам, были похищены из Украины. Однако на пресс-конференции после третьего этапа переговоров в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский отметил, что многие дети из этого списка никогда не были на территории России, а 50 имен принадлежат взрослым людям. Часть несовершеннолетних уже возвращена в Украину, работа в этом направлении продолжается.
В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти используют эту тему исключительно для антироссийской пропаганды.