https://1prime.ru/20260512/zelenskiy-869857785.html

Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина поразил Запад

Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина поразил Запад - 12.05.2026, ПРАЙМ

Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина поразил Запад

Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил президента России Владимира Путина в якобы похищении... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T10:31+0300

2026-05-12T10:31+0300

2026-05-12T10:31+0300

украина

запад

стамбул

владимир зеленский

владимир путин

владимир мединский

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил президента России Владимира Путина в якобы похищении украинских детей. "В то время как Россия требует их имена, Украина ничего не предоставляет. Почему? Потому что это этнически русские дети, которые вернулись в Россию со своими семьями, а кто-то, чьи родители были убиты украинскими бомбами, уехал в Россию, чтобы быть с родственниками! Дети принадлежат родителям, а не государству! Кстати, а вас кто-то избирал?" — отметил @SteveHartigan10."Может ты имел в виду, что Путин занимается пресечением твоей деятельности по торговле детьми?" — высказалась @Ladybugjumper."Говорит парень, который буквально похищает своих собственных граждан, чтобы отправить их в мясорубку", – подчеркнул @Tarquinius25."Вы чувствуете себя виноватым? Сколько детей вы продали в рабство? Где список имен родителей или семей этих детей, которых вы обвиняете Россию в похищении?" — возмущается @Xohi1260."Россия спасает детей. Иди к черту", – заключил @PascalRalle.После второго раунда переговоров украинская сторона передала список из 339 детей, которые, по их словам, были похищены из Украины. Однако на пресс-конференции после третьего этапа переговоров в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский отметил, что многие дети из этого списка никогда не были на территории России, а 50 имен принадлежат взрослым людям. Часть несовершеннолетних уже возвращена в Украину, работа в этом направлении продолжается. В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти используют эту тему исключительно для антироссийской пропаганды.

https://1prime.ru/20260512/mir-869854539.html

https://1prime.ru/20260511/ukraina-869831756.html

https://1prime.ru/20260509/rossiya-869814946.html

украина

запад

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, владимир мединский, мид