На Зеленского могут завести уголовное дело на Украине, пишут СМИ - 12.05.2026, ПРАЙМ
На Зеленского могут завести уголовное дело на Украине, пишут СМИ
На Зеленского могут завести уголовное дело на Украине, пишут СМИ

Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о строительстве домой под Киевом

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому может грозить уголовное дело из-за строительства коттеджей в окрестностях Киева, сообщает Страна.ua.
"Зеленский <…> теоретически может стать фигурантом. <…> Как только он покинет свой пост, все дела могут быть запущены", — отмечается в публикации.
По данным издания, заказчиками незаконных строительных работ были бывший глава офиса президента Андрей Ермак, предприниматель Тимур Миндич и экс-вице-премьер Алексей Чернышов, а также еще одно неназванное лицо.
"Чернышов <…>, ссылаясь на указания "шефа", требовал в марте 2022 года <…> ускорить процесс. "Шефом" для него в данном случае, скорее всего, мог быть только Зеленский", — говорится в материале.
Недавно НАБУ и САП предъявили Ермаку обвинения в легализации денежных средств через строительство элитной недвижимости в Киевской области. Суд постановил арестовать имущество в рамках этого дела.
Зеленский уволил Ермака в ноябре на фоне скандала, связанного с коррупцией в украинской энергетической сфере.
