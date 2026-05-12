На Зеленского могут завести уголовное дело на Украине, пишут СМИ

Владимиру Зеленскому может грозить уголовное дело из-за строительства коттеджей в окрестностях Киева, сообщает Страна.ua.

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому может грозить уголовное дело из-за строительства коттеджей в окрестностях Киева, сообщает Страна.ua. "Зеленский <…> теоретически может стать фигурантом. <…> Как только он покинет свой пост, все дела могут быть запущены", — отмечается в публикации.По данным издания, заказчиками незаконных строительных работ были бывший глава офиса президента Андрей Ермак, предприниматель Тимур Миндич и экс-вице-премьер Алексей Чернышов, а также еще одно неназванное лицо. "Чернышов <…>, ссылаясь на указания "шефа", требовал в марте 2022 года <…> ускорить процесс. "Шефом" для него в данном случае, скорее всего, мог быть только Зеленский", — говорится в материале.Недавно НАБУ и САП предъявили Ермаку обвинения в легализации денежных средств через строительство элитной недвижимости в Киевской области. Суд постановил арестовать имущество в рамках этого дела. Зеленский уволил Ермака в ноябре на фоне скандала, связанного с коррупцией в украинской энергетической сфере.

