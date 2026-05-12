"Могут убрать". Экс-премьер Украины заявил о конце Зеленского - 12.05.2026, ПРАЙМ
"Могут убрать". Экс-премьер Украины заявил о конце Зеленского
"Могут убрать". Экс-премьер Украины заявил о конце Зеленского - 12.05.2026, ПРАЙМ
"Могут убрать". Экс-премьер Украины заявил о конце Зеленского
Расследование НАБУ, фигурантами которого оказались соратники Владимира Зеленского, стало частью политики США по его устранению, такое мнение выразил бывший... | 12.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Расследование НАБУ, фигурантами которого оказались соратники Владимира Зеленского, стало частью политики США по его устранению, такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Все дело против Зеленского, именно против этой организованной преступной группировки о разворовывании средств, прежде всего американского бюджета, поскольку огромные деньги приходили, а также европейских денег – следствие команды, которую дали американцы", — написал он.Политик отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно демонстрировал крайне негативное отношение к главе киевского режима, а также выражал мнение, что Зеленский находится не на своем месте."Как только он (Трамп — прим.ред.) примет решение, или его окружение примет решение, что его (Зеленского — прим.ред.) надо убирать, его уберут, причем &lt;…&gt; самым жестким способом, вплоть до ареста", — резюмировал Азаров.Накануне НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.Зеленский уволил Ермака в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
23:13 12.05.2026
 
"Могут убрать". Экс-премьер Украины заявил о конце Зеленского

