https://1prime.ru/20260512/zelenskiy-869876401.html

"Могут убрать". Экс-премьер Украины заявил о конце Зеленского

"Могут убрать". Экс-премьер Украины заявил о конце Зеленского - 12.05.2026, ПРАЙМ

"Могут убрать". Экс-премьер Украины заявил о конце Зеленского

Расследование НАБУ, фигурантами которого оказались соратники Владимира Зеленского, стало частью политики США по его устранению, такое мнение выразил бывший... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T23:13+0300

2026-05-12T23:13+0300

2026-05-12T23:13+0300

общество

украина

владимир зеленский

набу

сша

николай азаров

киевская область

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Расследование НАБУ, фигурантами которого оказались соратники Владимира Зеленского, стало частью политики США по его устранению, такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Все дело против Зеленского, именно против этой организованной преступной группировки о разворовывании средств, прежде всего американского бюджета, поскольку огромные деньги приходили, а также европейских денег – следствие команды, которую дали американцы", — написал он.Политик отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно демонстрировал крайне негативное отношение к главе киевского режима, а также выражал мнение, что Зеленский находится не на своем месте."Как только он (Трамп — прим.ред.) примет решение, или его окружение примет решение, что его (Зеленского — прим.ред.) надо убирать, его уберут, причем <…> самым жестким способом, вплоть до ареста", — резюмировал Азаров.Накануне НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.Зеленский уволил Ермака в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.

https://1prime.ru/20260512/rossiya-869875445.html

https://1prime.ru/20260512/ukraina-869875135.html

украина

сша

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, владимир зеленский, набу, сша, николай азаров, киевская область, дональд трамп