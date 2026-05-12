На Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому - 12.05.2026, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому
Киевская область, Владимир Зеленский, НАБУ
"Страна.ua": дело Ермака серьезно ослабило позиции Зеленского

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Новый коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака серьезно повлиял на положение главы киевского режима, пишет "Страна.ua"
"После того, как <…> был нанесен очень сильный удар через подозрение Ермаку <…>, положение Зеленского и Ко может сильно ослабнуть, перспективы переизбраться на второй срок растворятся в тумане. А значит, он может стать более склонен к принятию "тяжелых" (в имиджево-политическом смысле) решений", — говорится в публикации.
Как пишет издание, среди украинских элит все больше распространяется мнение, что затягивание конфликта станет катастрофой для страны, а главным препятствием для скорейшего заключения мирного соглашения оказался сам Зеленский и его соратники.
Накануне НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Сегодня ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
