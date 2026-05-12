https://1prime.ru/20260512/zelenskiy-869876838.html
На Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому
На Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому - 12.05.2026, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому
Новый коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака серьезно повлиял на положение главы киевского режима, пишет... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T23:17+0300
2026-05-12T23:17+0300
2026-05-12T23:17+0300
киевская область
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Новый коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака серьезно повлиял на положение главы киевского режима, пишет "Страна.ua""После того, как <…> был нанесен очень сильный удар через подозрение Ермаку <…>, положение Зеленского и Ко может сильно ослабнуть, перспективы переизбраться на второй срок растворятся в тумане. А значит, он может стать более склонен к принятию "тяжелых" (в имиджево-политическом смысле) решений", — говорится в публикации.Как пишет издание, среди украинских элит все больше распространяется мнение, что затягивание конфликта станет катастрофой для страны, а главным препятствием для скорейшего заключения мирного соглашения оказался сам Зеленский и его соратники.Накануне НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.Сегодня ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
https://1prime.ru/20260512/polsha-869876681.html
https://1prime.ru/20260512/polsha-869876549.html
киевская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, владимир зеленский, набу
Киевская область, Владимир Зеленский, НАБУ
На Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому
"Страна.ua": дело Ермака серьезно ослабило позиции Зеленского
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Новый коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака серьезно повлиял на положение главы киевского режима, пишет "Страна.ua"
"После того, как <…> был нанесен очень сильный удар через подозрение Ермаку <…>, положение Зеленского
и Ко может сильно ослабнуть, перспективы переизбраться на второй срок растворятся в тумане. А значит, он может стать более склонен к принятию "тяжелых" (в имиджево-политическом смысле) решений", — говорится в публикации.
"Хватит!" В Польше вспыхнул скандал из-за произошедшего на Украине
Как пишет издание, среди украинских элит все больше распространяется мнение, что затягивание конфликта станет катастрофой для страны, а главным препятствием для скорейшего заключения мирного соглашения оказался сам Зеленский и его соратники.
Накануне НАБУ
и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области
. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Сегодня ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
В Польше заявили о мощном ударе по украинцам