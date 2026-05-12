Золото в мировых резервах уже обогнало евро, заявил Силуанов - 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T16:22+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Доверие к традиционным резервным валютам во всем мире падает, поэтому доля золота в золотовалютных резервах уже превышает долю евро, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР). "Сегодня доверие к резервным валютам падает. Поэтому доля классических валют в мировых резервах снижается, доля золота растет. По оценкам, на доллар в международных резервах приходится 57%, на евро – чуть больше 20%, а на золото – 23%. Таким образом, золото в резервах уже обогнало евро", - сказал Силуанов. Одновременно, по словам министра, увеличивается доля китайского юаня в золотовалютных резервах разных стран. Основной причиной потери доверия к традиционным резервным валютам Силуанов считает даже не санкции, а принципы макроэкономической политики, которую проводят страны – эмитенты этих валют. "Когда говорим о доверии к валютам, речь идет не столько об ограничениях, сколько о принципах макроэкономической политики, проводимой западными странами. Мы всегда эту тему поднимаем на "Большой двадцатке", мероприятиях Международного валютного фонда. Сегодня это очень важная тема, от которой зависит устойчивость мировых финансов", - сказал он. Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития, созданного странами БРИКС в 2014 году для финансирования проектов развития и инфраструктуры, впервые пройдет в Москве 14-15 мая 2026 года.

