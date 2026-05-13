Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

2026-05-13T03:51+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало, что в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

