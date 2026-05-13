Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военный аналитик оценил характеристики ракеты "Сармат" - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/analitik-869878575.html
Военный аналитик оценил характеристики ракеты "Сармат"
Военный аналитик оценил характеристики ракеты "Сармат" - 13.05.2026, ПРАЙМ
Военный аналитик оценил характеристики ракеты "Сармат"
Энергетические характеристики новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" позволяют атаковать вероятного противника через оба... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T00:44+0300
2026-05-13T00:44+0300
россия
технологии
сша
рф
красноярский край
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869878575.jpg?1778622262
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Энергетические характеристики новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" позволяют атаковать вероятного противника через оба полюса Земли, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Энергетические показатели ракеты ("Сармат" – ред.) таковы, что она может атаковать как через Северный, так и Южный полюс. Соответственно, в перспективе данная МБР после заступления на боевое дежурство, позволит России успешно поддерживать стратегическую стабильность, даже с учетом непредсказуемого развития военно-политической ситуации в мире после того, как США вышли из договора по СНВ-3", - сказал Коротченко. Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога. Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил Каракаев.
сша
рф
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, сша, рф, красноярский край, владимир путин
РОССИЯ, Технологии, США, РФ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Владимир Путин
00:44 13.05.2026
 
Военный аналитик оценил характеристики ракеты "Сармат"

Эксперт Коротченко: "Сармат" может атаковать противника через оба полюса Земли

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Энергетические характеристики новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" позволяют атаковать вероятного противника через оба полюса Земли, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Энергетические показатели ракеты ("Сармат" – ред.) таковы, что она может атаковать как через Северный, так и Южный полюс. Соответственно, в перспективе данная МБР после заступления на боевое дежурство, позволит России успешно поддерживать стратегическую стабильность, даже с учетом непредсказуемого развития военно-политической ситуации в мире после того, как США вышли из договора по СНВ-3", - сказал Коротченко.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога.
Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил Каракаев.
 
РОССИЯТехнологииСШАРФКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала