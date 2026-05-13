Военный аналитик оценил характеристики ракеты "Сармат" - 13.05.2026, ПРАЙМ

Энергетические характеристики новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" позволяют атаковать вероятного противника через оба...

2026-05-13T00:44+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Энергетические характеристики новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" позволяют атаковать вероятного противника через оба полюса Земли, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Энергетические показатели ракеты ("Сармат" – ред.) таковы, что она может атаковать как через Северный, так и Южный полюс. Соответственно, в перспективе данная МБР после заступления на боевое дежурство, позволит России успешно поддерживать стратегическую стабильность, даже с учетом непредсказуемого развития военно-политической ситуации в мире после того, как США вышли из договора по СНВ-3", - сказал Коротченко. Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога. Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил Каракаев.

