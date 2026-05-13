Импортозамещенный вертолет "Ансат" представили на форуме в Казани
2026-05-13T12:08+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Холдинг "Вертолеты России" представил импортозамещенный вертолет "Ансат" с российскими двигателями и бортовыми системами на XVII Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: КазаньФорум", сообщила компания. "Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" представляет импортозамещенный вертолет "Ансат" на XVII Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: КазаньФорум". Вертолет с отечественными двигателями и бортовыми системами можно увидеть с 13 по 17 мая на выставке достижений промышленности Республики Татарстан в МВЦ "Казань Экспо"", - говорится в сообщении. Отмечается, что дальность полета "Ансата" планируется увеличить до более чем 640 километров, а при установке дополнительного топливного бака появится возможность летать на расстояния до 800 километров без дозаправки. Также на форуме представлена премиальная модель вертолета "Ансат Aurus" с салоном повышенной комфортности для перевозки VIP-пассажиров. "В сентябре прошлого года полностью российская версия "Ансата" впервые поднялась в воздух, а сейчас продолжаются его испытания, идет подготовка к сертификации. Машина получит ряд дополнительных преимуществ, в числе которых — возможность выполнения полетов по приборам, в том числе ночью и в сложных метеоусловиях, четырехканальный автопилот, повышенная путевая устойчивость", - приводятся слова генерального директора холдинга Николая Колесова. Производство и поставки серийных импортозамещенных "Ансатов" заказчикам планируется начать в 2027 году, отметил он. XVII Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
