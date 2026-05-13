Армения ожидает поставки иранского сжиженного газа
Папоян: поставки сжиженного газа из Ирана в Армению начнутся в ближайшие дни
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 мая - ПРАЙМ. Поставки сжиженного газа из Ирана в Армению начнутся в ближайшие дни, сообщил журналистам министр экономики республики Геворк Папоян.
По его словам, в начале мая в Армению поступало очень мало сжиженного газа, из-за чего этого топлива практически не было. "Наш план-минимум заключался в том, чтобы обеспечить необходимый объем сжиженного газа в Армении, и сегодня он выполнен",- заявил Папоян. По его словам, если ранее цена за кубометр сжиженого газа превышала 300 драмов, эквивалентных 81 центр, то сейчас он видел на заправочных станциях в городе Апаран по цене 240 драмов или 65 центов.
"Вторая важная новость: вчера атташе министерства экономики в Иране доложил, что проблема экспорта сжиженного газа из Ирана решена. Это означает, что в ближайшие дни в Армению поступит также иранский сжиженный газ, что еще больше снизит цены, что тоже важно", - отметил министр.
Кроме того, он сообщил, что из РФ сжиженный газ в эти дни поступает бесперебойно. "Но в Российской Федерации произошел определенный рост цен, который здесь оказал свое влияние, и я надеюсь, что иранский фактор окажет свое влияние в сторону дальнейшего снижения цен",- подчеркнул Папоян.