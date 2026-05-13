Первые прямые рейсы из России в Танзанию появились в расписании на 28 мая - 13.05.2026, ПРАЙМ
Первые прямые рейсы из России в Танзанию появились в расписании на 28 мая
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании Air Tanzania по маршруту Москва - Дар-эс-Салам с дополнительной посадкой в аэропорту Занзибара запланированы с 28 мая, выяснило РИА Новости на основе расписания рейсов аэропорта "Внуково".Полеты из Москвы в Танзанию и обратно запланированы три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути с учетом дополнительной посадки на Занзибаре составит 12 часов 50 минут. Обратные рейсы будут выполняться без доппосадки, поэтому время полета сократится до 6 часов 10 минут.Появление рейсов в сезонном расписании аэропорта говорит о том, что авиакомпания забронировала так называемые слоты для будущих рейсов. Проще говоря – срок, в который возможно начало полетов. При этом на сайте авиакомпании билетов в продаже пока нет.Air Tanzania - национальный перевозчик Танзании, базовым аэропортом которого является Дар-эс-Салам. В парке авиакомпании есть в том числе широкофюзеляжный лайнер Boeing 787.
16:51 13.05.2026 (обновлено: 17:17 13.05.2026)
 
АТОР назвала среднюю стоимость отдыха россиян за рубежом
