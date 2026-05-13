https://1prime.ru/20260513/avitoe-869879037.html
"Авито" изменило правило возврата товаров
"Авито" изменило правило возврата товаров - 13.05.2026, ПРАЙМ
"Авито" изменило правило возврата товаров
"Авито" изменило правило возврата товаров, добавив механизм платного возврата для пользователей с низким процентом выкупа заказов, сообщили агентству РБК в... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T01:44+0300
2026-05-13T01:44+0300
2026-05-13T01:44+0300
бизнес
авито
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869879037.jpg?1778625882
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. "Авито" изменило правило возврата товаров, добавив механизм платного возврата для пользователей с низким процентом выкупа заказов, сообщили агентству РБК в пресс-службе компании.
Издание пишет, что новый механизм затронет клиентов, у которых процент выкупа за последние полгода составляет менее 60% и которые регулярно не забирают товары из доставки. Согласно подсчетам компании, нововведения не коснутся 98% пользователей платформы.
Уточняется, что клиенты будут заранее видеть стоимость возможного возврата, она будет определяться в зависимости от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния. Запуск механизма позволит оценить его влияние на баланс между удобством покупателей и интересами продавцов, отмечается в публикации.
Отмечается, что после повышения процента выкупа возврат и обратная доставка снова станут бесплатными. Такая мера поможет поддержать частных продавцов, которые страдают, когда их товар заказывают "из любопытства" или просто примерить, и сократить количество необязательных возвратов, пишет РБК со ссылкой на "Авито".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, авито
"Авито" изменило правило возврата товаров
РБК: "Авито" изменило правило возврата товаров
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. "Авито" изменило правило возврата товаров, добавив механизм платного возврата для пользователей с низким процентом выкупа заказов, сообщили агентству РБК в пресс-службе компании.
Издание пишет, что новый механизм затронет клиентов, у которых процент выкупа за последние полгода составляет менее 60% и которые регулярно не забирают товары из доставки. Согласно подсчетам компании, нововведения не коснутся 98% пользователей платформы.
Уточняется, что клиенты будут заранее видеть стоимость возможного возврата, она будет определяться в зависимости от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния. Запуск механизма позволит оценить его влияние на баланс между удобством покупателей и интересами продавцов, отмечается в публикации.
Отмечается, что после повышения процента выкупа возврат и обратная доставка снова станут бесплатными. Такая мера поможет поддержать частных продавцов, которые страдают, когда их товар заказывают "из любопытства" или просто примерить, и сократить количество необязательных возвратов, пишет РБК со ссылкой на "Авито".