Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров, сообщают СМИ
2026-05-13T17:25+0300
ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят взаимное снижение торговых барьеров на 30 миллиардов долларов с каждой стороны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Четыре источника, знакомые с целями администрации Трампа, сообщили, что ожидают запуска нового механизма на основе рамочной договоренности о взаимном сокращении торговых барьеров на сумму 30 миллиардов долларов с каждой стороны", - пишет Рейтер. По информации агентства, пока неясно, договорятся ли Трамп и Си Цзиньпин о конкретных категориях товаров, подпадающих под действие возможной договоренности или же это будет сделано во время будущих встречах. Президент США Дональд Трамп в среду прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом, который стал первым за девять лет визитом американского лидера в КНР.
