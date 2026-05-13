Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров, сообщают СМИ - 13.05.2026, ПРАЙМ
Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров, сообщают СМИ
Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров, сообщают СМИ
2026-05-13T17:25+0300
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
пекин
Reuters: Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров на $30 млрд с обеих сторон

ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят взаимное снижение торговых барьеров на 30 миллиардов долларов с каждой стороны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Четыре источника, знакомые с целями администрации Трампа, сообщили, что ожидают запуска нового механизма на основе рамочной договоренности о взаимном сокращении торговых барьеров на сумму 30 миллиардов долларов с каждой стороны", - пишет Рейтер.
По информации агентства, пока неясно, договорятся ли Трамп и Си Цзиньпин о конкретных категориях товаров, подпадающих под действие возможной договоренности или же это будет сделано во время будущих встречах.
Президент США Дональд Трамп в среду прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом, который стал первым за девять лет визитом американского лидера в КНР.
Мировая экономикаСШАКИТАЙДональд ТрампСи ЦзиньпинПекин
 
 
