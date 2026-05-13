Биткоин: через CLARITY Act — на Луну и к звёздам

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Биткоин торгуется сегодня у отметки 81 000 долларов, и рынок будто держит паузу не случайно. Прямо на этой неделе разворачиваются сразу три события, которые в совокупности способны резко изменить настроения на крипторынке. Цена пока зажата под сопротивлением 82 850 долларов, и это накопление потенциальной волатильности.
🏛️ Смена главы ФРС США
Сегодня Сенат США должен проголосовать за утверждение Кевина Уорша председателем Федеральной резервной системы. Вчера, 12 мая, прошло промежуточное голосование — Уорш был принят в состав Совета управляющих ФРС как рядовой член со счётом 51–45. Голосование прошло почти строго по партийному принципу: из демократов поддержали республиканцев лишь двое — Джон Феттерман (Пенсильвания) и Крис Кунс (Делавэр).
Путь к этому моменту был непростым. Официальная номинация Уорша поступила в Сенат в марте 2026 года, однако процесс затянулся: сенатор Тиллис блокировал подтверждение, требуя завершения расследования Министерства юстиции о реновации здания штаб-квартиры ФРС, плюс возникали вопросы к финансовым декларациям кандидата с активами свыше 100 миллионов долларов.
Срок Пауэлла в роли председателя истекает в пятницу, 15 мая, — но он никуда не уходит. Пауэлл остаётся рядовым членом Совета управляющих до января 2028 года и прямо заявил: пока расследование по скандалу с реновацией не завершено, он не собирается покидать совет. Так что бывший и нынешний председатели буквально будут сидеть за одним столом на заседаниях Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
Реакция крипторынка на всё это — сдержанная, и это логично. Уорш позиционирует себя как сторонника независимости ФРС — на апрельских слушаниях он прямо сказал, что не станет проводником воли Трампа. Ставку на июньском заседании FOMC (первом под председательством Уорша) рынок ожидает без изменений — 3,50–3,75%. Мгновенного разворота в политике не будет, а декларируемое Уоршем сокращение баланса ФРС — процесс долгий.
⚖️ CLARITY Act
Завтра, 14 мая, банковский комитет Сената США голосует по CLARITY Act — законопроекту, который для всего рынка за пределами биткоина важнее, чем любая смена главы ФРС.
Суть проста: закон разграничивает, какие цифровые активы являются ценными бумагами, а какие — товарами. Именно эта неопределённость годами держала институциональный капитал в стороне от серьёзных позиций в ETH, SOL и других активах. CLARITY Act идёт в паре с GENIUS Act, который уже урегулировал стейблкоины — то есть криптозаконодательный пазл постепенно складывается.
Если голосование в комитете пройдёт успешно, законопроект может выйти на полное рассмотрение Сената в июне–июле, пройти согласование с Палатой представителей и быть подписан до конца 2026 года. Белый дом обозначил ориентир — 4 июля. Показательно, что главными противниками законопроекта выступают не крипторынок, а традиционные банковские ассоциации, которые категорически против антиманипуляционных норм.
📈 Прогноз и сценарии
Три события на одной неделе — это не случайное совпадение в календаре, это реальный катализатор. Биткоин пока осторожен: боковик под 82 850 долларов читается как накопление перед движением, а не как слабость.
Сценарий роста: уверенный пробой 82 850 долларов открывает дорогу к психологическому уровню 90 000 долларов.
Сценарий коррекции: если рынок разочаруется в итогах недели — вероятен откат к 79 300 долларов и ниже.
Особое внимание стоит держать на альткоинах: положительный исход голосования по CLARITY Act способен спровоцировать там куда более резкое движение, чем в биткоине.
Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
