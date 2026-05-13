Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биткоин: через CLARITY Act — на Луну и к звёздам - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/bitkoin-869900150.html
Биткоин: через CLARITY Act — на Луну и к звёздам
Биткоин: через CLARITY Act — на Луну и к звёздам - 13.05.2026, ПРАЙМ
Биткоин: через CLARITY Act — на Луну и к звёздам
Биткоин торгуется сегодня у отметки 81 000 долларов, и рынок будто держит паузу не случайно. Прямо на этой неделе разворачиваются сразу три события, которые в... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T18:11+0300
2026-05-13T18:11+0300
мнения аналитиков
сша
fomc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869900150.jpg?1778685088
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Биткоин торгуется сегодня у отметки 81 000 долларов, и рынок будто держит паузу не случайно. Прямо на этой неделе разворачиваются сразу три события, которые в совокупности способны резко изменить настроения на крипторынке. Цена пока зажата под сопротивлением 82 850 долларов, и это накопление потенциальной волатильности.🏛️ Смена главы ФРС СШАСегодня Сенат США должен проголосовать за утверждение Кевина Уорша председателем Федеральной резервной системы. Вчера, 12 мая, прошло промежуточное голосование — Уорш был принят в состав Совета управляющих ФРС как рядовой член со счётом 51–45. Голосование прошло почти строго по партийному принципу: из демократов поддержали республиканцев лишь двое — Джон Феттерман (Пенсильвания) и Крис Кунс (Делавэр).Путь к этому моменту был непростым. Официальная номинация Уорша поступила в Сенат в марте 2026 года, однако процесс затянулся: сенатор Тиллис блокировал подтверждение, требуя завершения расследования Министерства юстиции о реновации здания штаб-квартиры ФРС, плюс возникали вопросы к финансовым декларациям кандидата с активами свыше 100 миллионов долларов.Срок Пауэлла в роли председателя истекает в пятницу, 15 мая, — но он никуда не уходит. Пауэлл остаётся рядовым членом Совета управляющих до января 2028 года и прямо заявил: пока расследование по скандалу с реновацией не завершено, он не собирается покидать совет. Так что бывший и нынешний председатели буквально будут сидеть за одним столом на заседаниях Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).Реакция крипторынка на всё это — сдержанная, и это логично. Уорш позиционирует себя как сторонника независимости ФРС — на апрельских слушаниях он прямо сказал, что не станет проводником воли Трампа. Ставку на июньском заседании FOMC (первом под председательством Уорша) рынок ожидает без изменений — 3,50–3,75%. Мгновенного разворота в политике не будет, а декларируемое Уоршем сокращение баланса ФРС — процесс долгий.⚖️ CLARITY ActЗавтра, 14 мая, банковский комитет Сената США голосует по CLARITY Act — законопроекту, который для всего рынка за пределами биткоина важнее, чем любая смена главы ФРС.Суть проста: закон разграничивает, какие цифровые активы являются ценными бумагами, а какие — товарами. Именно эта неопределённость годами держала институциональный капитал в стороне от серьёзных позиций в ETH, SOL и других активах. CLARITY Act идёт в паре с GENIUS Act, который уже урегулировал стейблкоины — то есть криптозаконодательный пазл постепенно складывается.Если голосование в комитете пройдёт успешно, законопроект может выйти на полное рассмотрение Сената в июне–июле, пройти согласование с Палатой представителей и быть подписан до конца 2026 года. Белый дом обозначил ориентир — 4 июля. Показательно, что главными противниками законопроекта выступают не крипторынок, а традиционные банковские ассоциации, которые категорически против антиманипуляционных норм.📈 Прогноз и сценарииТри события на одной неделе — это не случайное совпадение в календаре, это реальный катализатор. Биткоин пока осторожен: боковик под 82 850 долларов читается как накопление перед движением, а не как слабость.Сценарий роста: уверенный пробой 82 850 долларов открывает дорогу к психологическому уровню 90 000 долларов.Сценарий коррекции: если рынок разочаруется в итогах недели — вероятен откат к 79 300 долларов и ниже.Особое внимание стоит держать на альткоинах: положительный исход голосования по CLARITY Act способен спровоцировать там куда более резкое движение, чем в биткоине.Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Александр Барышников
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg
Александр Барышников
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, сша, fomc
Мнения аналитиков, США, FOMC
18:11 13.05.2026
 
Биткоин: через CLARITY Act — на Луну и к звёздам

Барышников: биткоин может устремиться к $90000, если в США примут CLARITY Act

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Александр Барышников, управляющий фондом Майнинг УК Рекорд Капитал
Александр Барышников
Управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Биткоин торгуется сегодня у отметки 81 000 долларов, и рынок будто держит паузу не случайно. Прямо на этой неделе разворачиваются сразу три события, которые в совокупности способны резко изменить настроения на крипторынке. Цена пока зажата под сопротивлением 82 850 долларов, и это накопление потенциальной волатильности.

🏛️ Смена главы ФРС США

Сегодня Сенат США должен проголосовать за утверждение Кевина Уорша председателем Федеральной резервной системы. Вчера, 12 мая, прошло промежуточное голосование — Уорш был принят в состав Совета управляющих ФРС как рядовой член со счётом 51–45. Голосование прошло почти строго по партийному принципу: из демократов поддержали республиканцев лишь двое — Джон Феттерман (Пенсильвания) и Крис Кунс (Делавэр).
Путь к этому моменту был непростым. Официальная номинация Уорша поступила в Сенат в марте 2026 года, однако процесс затянулся: сенатор Тиллис блокировал подтверждение, требуя завершения расследования Министерства юстиции о реновации здания штаб-квартиры ФРС, плюс возникали вопросы к финансовым декларациям кандидата с активами свыше 100 миллионов долларов.
Срок Пауэлла в роли председателя истекает в пятницу, 15 мая, — но он никуда не уходит. Пауэлл остаётся рядовым членом Совета управляющих до января 2028 года и прямо заявил: пока расследование по скандалу с реновацией не завершено, он не собирается покидать совет. Так что бывший и нынешний председатели буквально будут сидеть за одним столом на заседаниях Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
Реакция крипторынка на всё это — сдержанная, и это логично. Уорш позиционирует себя как сторонника независимости ФРС — на апрельских слушаниях он прямо сказал, что не станет проводником воли Трампа. Ставку на июньском заседании FOMC (первом под председательством Уорша) рынок ожидает без изменений — 3,50–3,75%. Мгновенного разворота в политике не будет, а декларируемое Уоршем сокращение баланса ФРС — процесс долгий.

⚖️ CLARITY Act

Завтра, 14 мая, банковский комитет Сената США голосует по CLARITY Act — законопроекту, который для всего рынка за пределами биткоина важнее, чем любая смена главы ФРС.
Суть проста: закон разграничивает, какие цифровые активы являются ценными бумагами, а какие — товарами. Именно эта неопределённость годами держала институциональный капитал в стороне от серьёзных позиций в ETH, SOL и других активах. CLARITY Act идёт в паре с GENIUS Act, который уже урегулировал стейблкоины — то есть криптозаконодательный пазл постепенно складывается.
Если голосование в комитете пройдёт успешно, законопроект может выйти на полное рассмотрение Сената в июне–июле, пройти согласование с Палатой представителей и быть подписан до конца 2026 года. Белый дом обозначил ориентир — 4 июля. Показательно, что главными противниками законопроекта выступают не крипторынок, а традиционные банковские ассоциации, которые категорически против антиманипуляционных норм.

📈 Прогноз и сценарии

Три события на одной неделе — это не случайное совпадение в календаре, это реальный катализатор. Биткоин пока осторожен: боковик под 82 850 долларов читается как накопление перед движением, а не как слабость.
Сценарий роста: уверенный пробой 82 850 долларов открывает дорогу к психологическому уровню 90 000 долларов.
Сценарий коррекции: если рынок разочаруется в итогах недели — вероятен откат к 79 300 долларов и ниже.
Особое внимание стоит держать на альткоинах: положительный исход голосования по CLARITY Act способен спровоцировать там куда более резкое движение, чем в биткоине.
Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковСШАFOMC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала