Европейский бизнес заинтересован в сотрудничестве с ЕЭК, считает Слепнев - 13.05.2026, ПРАЙМ
Европейский бизнес заинтересован в сотрудничестве с ЕЭК, считает Слепнев
2026-05-13T12:48+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европейский бизнес заинтересован в развитии торговых проектов в рамках сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), заявил РИА Новости министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. В ходе пресс-конференции в Москве, посвященной подготовке V Евразийского экономического форума он напомнил, что у ЕЭК уже есть опыт взаимодействия со странами Евросоюза, который был реализован в 2010 году. Со временем практическое сотрудничество было снижено до так называемого технического уровня, а позднее и вовсе прекратилось по инициативе европейской страны. "Хотя мы-то были готовы и видим реальную перспективу (в сотрудничестве с партнерами из ЕС - ред.). Более того, мы видим интерес европейского бизнеса, с которым у нас контакты не прекращались", - сказал Слепнев. Министр также отметил полную готовность взаимодействовать с европейскими партнерами на различных площадках: деловых и публичных. "Если будет оживление в этом направлении, касается ли это использования астанинской площадки или каких-нибудь других, мы абсолютно открыты. Мы видим в этом преимущество", - заключил Слепнев. Пятый Евразийский экономический форум пройдет 28-29 мая в столице Казахстана - Астане. Тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".
