https://1prime.ru/20260513/biznes-869890066.html

Европейский бизнес заинтересован в сотрудничестве с ЕЭК, считает Слепнев

Европейский бизнес заинтересован в сотрудничестве с ЕЭК, считает Слепнев - 13.05.2026, ПРАЙМ

Европейский бизнес заинтересован в сотрудничестве с ЕЭК, считает Слепнев

Европейский бизнес заинтересован в развитии торговых проектов в рамках сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), заявил РИА Новости министр по | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T12:48+0300

2026-05-13T12:48+0300

2026-05-13T12:48+0300

экономика

бизнес

москва

казахстан

астана

евразийская экономическая комиссия

ес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европейский бизнес заинтересован в развитии торговых проектов в рамках сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), заявил РИА Новости министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. В ходе пресс-конференции в Москве, посвященной подготовке V Евразийского экономического форума он напомнил, что у ЕЭК уже есть опыт взаимодействия со странами Евросоюза, который был реализован в 2010 году. Со временем практическое сотрудничество было снижено до так называемого технического уровня, а позднее и вовсе прекратилось по инициативе европейской страны. "Хотя мы-то были готовы и видим реальную перспективу (в сотрудничестве с партнерами из ЕС - ред.). Более того, мы видим интерес европейского бизнеса, с которым у нас контакты не прекращались", - сказал Слепнев. Министр также отметил полную готовность взаимодействовать с европейскими партнерами на различных площадках: деловых и публичных. "Если будет оживление в этом направлении, касается ли это использования астанинской площадки или каких-нибудь других, мы абсолютно открыты. Мы видим в этом преимущество", - заключил Слепнев. Пятый Евразийский экономический форум пройдет 28-29 мая в столице Казахстана - Астане. Тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".

москва

казахстан

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, казахстан, астана, евразийская экономическая комиссия, ес, россия