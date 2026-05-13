Путин принял отставку губернатора Брянской области Богомаза

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию, сообщает Кремль. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T19:45+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию, сообщает Кремль. "В связи с заявлением Губернатора Брянской области Богомаза А. В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. Nº 414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку Губернатора Брянской области Богомаза А. В. по собственному желанию", - говорится в сообщении.

