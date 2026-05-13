Бразилия планирует увеличить импорт удобрений из Центральной Азии
2026-05-13T01:59+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
узбекистан
казахстан
касым-жомарт токаев
шавкат мирзиеев
мид
МЕХИКО, 13 мая - ПРАЙМ. Бразилия планирует увеличить импорт удобрений из стран Центральной Азии, сообщил МИД страны по итогам визита главы внешнеполитического ведомства Мауро Виейры в Казахстан и Узбекистан. "Министр Мауро Виейра обозначил намерение Бразилии увеличить импорт удобрений из региона", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В бразильском МИД отметили, что двухдневная поездка была направлена на укрепление политического диалога с регионом и изучение потенциала расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В ходе визита Виейра провел встречи с представителями властей и бизнеса двух стран. В Астане он встретился с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым и был принят президентом Касым-Жомартом Токаевым. В Ташкенте глава бразильского МИД провел переговоры с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым, министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым, а также встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Как отметили в ведомстве, это был первый официальный визит главы МИД Бразилии в Узбекистан за всю историю двусторонних отношений.
01:59 13.05.2026
 
МИД Бразилии: страна планирует увеличить импорт удобрений из стран Центральной Азии

