Британия потеряла место второго в мире крупнейшего импортера вина

2026-05-13T02:14+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Великобритания в 2025 году сократила закупки вина и потеряла место второго в мире крупнейшего импортера этого алкогольного напитка, выяснило РИА Новости, изучив данные Международной организации по виноградарству и виноделию. По итогам прошлого года Великобритания ввезла 11,9 миллиарда литров вина против 12,6 миллиарда в 2024 году. При этом США в 2025 году ввезли вина больше, чем британцы - 12 миллиардов литров. В результате Штаты обошли Великобританию по объему винных закупок: Вашингтон стал вторым главным импортером, а Лондон опустился на третье место. Крупнейшим в мире покупателем вина в 2025 году осталась Германия, при этом объем импорта сократился на 0,6% в годовом выражении, до 12,9 миллиарда литров. "Динамика импорта отражает снижение потребительского спроса, экономическую неопределенность и в ряде случаев изменения в политике, которые повлияли на условия торговли", - отмечается в докладе.

