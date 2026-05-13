Число юрлиц с просрочками по кредитам в России превысило 60 тысяч

Число юридических лиц с просрочками по кредитам в России впервые превысило 60 тысяч, выяснило РИА Новости, проанализировав материалы Центробанка. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T04:46+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Число юридических лиц с просрочками по кредитам в России впервые превысило 60 тысяч, выяснило РИА Новости, проанализировав материалы Центробанка. Показатель по итогам марта составил 60,3 тысячи. Это на 0,6% больше в месячном выражении, на 19% – в годовом. При этом число субъектов малого и среднего предпринимательства с просрочками по кредитам по итогам марта вплотную приблизилось к 100 тысячам. Это на 0,9% больше по сравнению с февралем, на 17,9% меньше по сравнению с мартом прошлого года.

