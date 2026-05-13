Россияне начали снимать деньги с депозитов: куда идут все эти суммы

Российский авторынок растёт третий месяц подряд, а вкладчики всё активнее забирают средства со счетов. О том, почему люди перестают копить и начинают тратить, а

2026-05-13T02:02+0300

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский авторынок растёт третий месяц подряд, а вкладчики всё активнее забирают средства со счетов. О том, почему люди перестают копить и начинают тратить, а также как это связано с покупкой автомобилей, агентству “Прайм” рассказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.По данным "Автостата", в апреле было продано 117,5 тысячи машин — на 15,1% больше, чем год назад. За январь–апрель реализовано 382,5 тысячи автомобилей, что на 9,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Минпромторг также подтверждает оживление: за четыре месяца в России продано 430 970 новых автомобилей в возрасте до трех лет — на 7% больше, чем годом ранее. Одним из драйверов стало решение Банка России от 24 апреля снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых.При этом, по словам эксперта, покупка автомобилей — далеко не единственное, на что люди тратят деньги с депозитов. Например, в облигации за апрель было вложено 265,5 миллиарда рублей — на 57,3% больше, чем год назад. Причём 63,1% этих средств пошли в корпоративный сектор, где доходность часто существенно выше, чем в ОФЗ. Вкладчики постепенно ищут, куда выгоднее переложиться."Официальная инфляция около 6% — это совсем не то, что есть на "земле". Инфляционные ожидания сейчас кружат около 13%. Проще всего показать это на самом актуальном для майских праздников примере — на "индексе шашлыка". В него входят продукты и всё необходимое для приготовления на огне. За год он вырос примерно на 20% в среднем по стране. Так что часть денег с депозитов идёт на самые банальные вещи — продукты, одежду, медицину", — пояснил Кричевский.Ставки по вкладам последние пару лет были высокими: за этот период с реинвестированием можно было получить до 50% прибыли. Вариант — положить деньги на вклад, а потом накопленную сумму потратить на большую покупку, например автомобиль, — достаточно ходовой. Это один из факторов роста спроса на авто, вместе со снижением ставок по кредитам, считает экономист.Корректировка ключевой ставки ЦБ с 21% до 14,5% не могла пройти незамеченной. В целом, ожидается дальнейший переток средств с депозитов — как минимум процентного дохода — в экономику и на финансовые рынки. Одна часть клиентов будет искать более высокую доходность, другая — тратить деньги, чтобы, говоря прямо, выжить, заключил он.

