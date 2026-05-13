Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бюрократы в ЕС игнорируют коррупцию на Украине, заявил Дмитриев - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/dmitriev-869890390.html
Бюрократы в ЕС игнорируют коррупцию на Украине, заявил Дмитриев
Бюрократы в ЕС игнорируют коррупцию на Украине, заявил Дмитриев - 13.05.2026, ПРАЙМ
Бюрократы в ЕС игнорируют коррупцию на Украине, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T13:09+0300
2026-05-13T13:09+0300
украина
киев
рф
кирилл дмитриев
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы Европейского союза (ЕС) игнорируют документально подтвержденную коррупцию на Украине. "Бюрократы ЕС совершенно игнорируют документально подтвержденную коррупцию при оказании помощи Западом Украине. Они предпочитают выдвигать обвинения против популярных политических звезд, выступающих против иммиграции и глобализма" , - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал новость о том, что ЕС проводит расследование в отношении лидера французской партии "Национальное объединение" Жордана Барделлы по делу о мошенничестве, так как его партия, выступающая против миграции, набирает все больше голосов. "Бюрократы ЕС ошибаются и паникуют из-за того, что их время, вероятно, подходит к концу по мере пробуждения ЕС/Великобритании", - добавил Дмитриев. Как написала ранее во вторник газета Politico, скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака произошел в крайне неудачное для Киева время, подрывая аргументы о готовности страны к членству в Евросоюзе. В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд страны на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
украина
киев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_becceae18babaca58e7c85adb51481b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, рф, кирилл дмитриев, владимир зеленский, ес
УКРАИНА, Киев, РФ, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский, ЕС
13:09 13.05.2026
 
Бюрократы в ЕС игнорируют коррупцию на Украине, заявил Дмитриев

Дмитриев: бюрократы Евросоюза игнорируют коррупцию на Украине

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы Европейского союза (ЕС) игнорируют документально подтвержденную коррупцию на Украине.
"Бюрократы ЕС совершенно игнорируют документально подтвержденную коррупцию при оказании помощи Западом Украине. Они предпочитают выдвигать обвинения против популярных политических звезд, выступающих против иммиграции и глобализма" , - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал новость о том, что ЕС проводит расследование в отношении лидера французской партии "Национальное объединение" Жордана Барделлы по делу о мошенничестве, так как его партия, выступающая против миграции, набирает все больше голосов.
"Бюрократы ЕС ошибаются и паникуют из-за того, что их время, вероятно, подходит к концу по мере пробуждения ЕС/Великобритании", - добавил Дмитриев.
Как написала ранее во вторник газета Politico, скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака произошел в крайне неудачное для Киева время, подрывая аргументы о готовности страны к членству в Евросоюзе.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд страны на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
 
УКРАИНАКиевРФКирилл ДмитриевВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала