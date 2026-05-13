Бюрократы в ЕС игнорируют коррупцию на Украине, заявил Дмитриев

2026-05-13T13:09+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы Европейского союза (ЕС) игнорируют документально подтвержденную коррупцию на Украине. "Бюрократы ЕС совершенно игнорируют документально подтвержденную коррупцию при оказании помощи Западом Украине. Они предпочитают выдвигать обвинения против популярных политических звезд, выступающих против иммиграции и глобализма" , - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал новость о том, что ЕС проводит расследование в отношении лидера французской партии "Национальное объединение" Жордана Барделлы по делу о мошенничестве, так как его партия, выступающая против миграции, набирает все больше голосов. "Бюрократы ЕС ошибаются и паникуют из-за того, что их время, вероятно, подходит к концу по мере пробуждения ЕС/Великобритании", - добавил Дмитриев. Как написала ранее во вторник газета Politico, скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака произошел в крайне неудачное для Киева время, подрывая аргументы о готовности страны к членству в Евросоюзе. В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд страны на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.

