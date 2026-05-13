Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Создатель "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана погасил долг по налогам - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/dolg-869894466.html
Создатель "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана погасил долг по налогам
Создатель "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана погасил долг по налогам - 13.05.2026, ПРАЙМ
Создатель "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана погасил долг по налогам
Арбитражный суд Москвы исключил из реестра требований кредиторов создателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана требование столичной инспекции... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T15:54+0300
2026-05-13T15:54+0300
бизнес
россия
москва
рф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы исключил из реестра требований кредиторов создателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана требование столичной инспекции ФНС России №4 в размере около 86 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. Требование исключено по заявлению финансового управляющего Белойвана Вадима Дамаева "в связи с его погашением вне рамок дела о банкротстве Белойвана". Арбитражный суд Москвы в 2022 году признал Белойвана банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел ранее по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №4 по Москве из-за долгов в размере более 971 миллиона рублей. Пресненский суд Москвы в 2021 году заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о неуплате налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, фнс россии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ФНС России
15:54 13.05.2026
 
Создатель "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана погасил долг по налогам

Создатель "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана погасил долг в 86 млн рублей по налогам

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы исключил из реестра требований кредиторов создателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана требование столичной инспекции ФНС России №4 в размере около 86 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
Требование исключено по заявлению финансового управляющего Белойвана Вадима Дамаева "в связи с его погашением вне рамок дела о банкротстве Белойвана".
Арбитражный суд Москвы в 2022 году признал Белойвана банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел ранее по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №4 по Москве из-за долгов в размере более 971 миллиона рублей.
Пресненский суд Москвы в 2021 году заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о неуплате налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала