Создатель "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана погасил долг по налогам
2026-05-13T15:54+0300
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы исключил из реестра требований кредиторов создателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана требование столичной инспекции ФНС России №4 в размере около 86 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости. Требование исключено по заявлению финансового управляющего Белойвана Вадима Дамаева "в связи с его погашением вне рамок дела о банкротстве Белойвана". Арбитражный суд Москвы в 2022 году признал Белойвана банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел ранее по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №4 по Москве из-за долгов в размере более 971 миллиона рублей. Пресненский суд Москвы в 2021 году заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о неуплате налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.
Создатель "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана погасил долг в 86 млн рублей по налогам