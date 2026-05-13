В Белгородской области приостановили движение на участке, где сошел поезд
В Белгородской области приостановили движение на участке, где сошел поезд
2026-05-13T12:29+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Движение на участке, где сошел пригородный поезд в Белгородской области, временно приостановлено, для устранения последствий направлен восстановительный поезд, сообщает Юго-Восточная железная дорога.
"Сегодня в 09.24 на перегоне Разъезд 134 км - Томаровка Юго-Восточной железной дороги, по предварительной информации, из-за повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия произошел сход одного вагона пригородного поезда № 6072 сообщением Разумное – Томаровка... Движение на участке временно приостановлено. Для устранения последствий на место направлен восстановительный поезд", - говорится в сообщении.