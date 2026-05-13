ЕК не ожидает проблем с авиакеросином, но они могут возникнуть позже - 13.05.2026, ПРАЙМ
ЕК не ожидает проблем с авиакеросином, но они могут возникнуть позже
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, Ормузский пролив, Фатих Бироль, ЕС, МЭА
ЕК не ожидает проблем с авиакеросином, но они могут возникнуть позже

Йоргенсен: ЕК не ожидает проблем с авиатопливом сейчас, но они могут возникнуть позже

БРЮССЕЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) не ожидает проблем с поставками авиационного топлива в Евросоюз в краткосрочной перспективе, но они могут возникнуть на длинной дистанции, заявил в среду еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Мы не ожидаем очень серьезных проблем с поставками (керосина - ред.) в краткосрочной перспективе, но не можем исключить, что проблемы с поставками возникнут в долгосрочной перспективе", - сказал Йоргенсен в ходе пресс-конференции в Никосии.
Чиновник добавил, что вопрос поставок авиатоплива зависит от ситуации на Ближнем Востоке, реакции рынка и поведения авиакомпаний.
"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнет риск для безопасности поставок, мы, конечно же, будем готовы начать переговоры с государствами-членами о том, как лучше всего решить эту проблему", - резюмировал еврокомиссар.
В апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе.
 
