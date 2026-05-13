https://1prime.ru/20260513/ek-869892626.html

ЕК не ожидает проблем с авиакеросином, но они могут возникнуть позже

ЕК не ожидает проблем с авиакеросином, но они могут возникнуть позже - 13.05.2026, ПРАЙМ

ЕК не ожидает проблем с авиакеросином, но они могут возникнуть позже

Еврокомиссия (ЕК) не ожидает проблем с поставками авиационного топлива в Евросоюз в краткосрочной перспективе, но они могут возникнуть на длинной дистанции,... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T14:36+0300

2026-05-13T14:36+0300

2026-05-13T14:36+0300

ближний восток

европа

ормузский пролив

фатих бироль

ес

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) не ожидает проблем с поставками авиационного топлива в Евросоюз в краткосрочной перспективе, но они могут возникнуть на длинной дистанции, заявил в среду еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Мы не ожидаем очень серьезных проблем с поставками (керосина - ред.) в краткосрочной перспективе, но не можем исключить, что проблемы с поставками возникнут в долгосрочной перспективе", - сказал Йоргенсен в ходе пресс-конференции в Никосии. Чиновник добавил, что вопрос поставок авиатоплива зависит от ситуации на Ближнем Востоке, реакции рынка и поведения авиакомпаний. "Если мы окажемся в ситуации, когда возникнет риск для безопасности поставок, мы, конечно же, будем готовы начать переговоры с государствами-членами о том, как лучше всего решить эту проблему", - резюмировал еврокомиссар. В апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе.

ближний восток

европа

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ближний восток, европа, ормузский пролив, фатих бироль, ес, мэа