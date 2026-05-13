Экс-следователь рассказал о шансах найти Асылханова живым - 13.05.2026, ПРАЙМ
Экс-следователь рассказал о шансах найти Асылханова живым
КЕМЕРОВО, 13 мая – ПРАЙМ. Шансы найти пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова живым есть, и эту версию необходимо отрабатывать вместе с другими, поделился мнением с РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов. Асылханов пропал в начале апреля в городе Юрге. "Шансы найти Алексея живым есть, данную версию под условным наименованием - "благоприятного развития событий", нельзя исключать и в обязательном порядке необходимо отрабатывать ее наряду с иными версиями, в том числе криминального характера", – сказал Козлов, отвечая на вопрос, есть ли шансы найти пропавшего Асылханова живым. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин вручил Асылханову "Золотую Звезду" Героя России. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.
01:59 13.05.2026
 
Экс-следователь рассказал о шансах найти Асылханова живым

Экс-следователь Козлов: шансы найти пропавшего Героя России Асылханова есть

КЕМЕРОВО, 13 мая – ПРАЙМ. Шансы найти пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова живым есть, и эту версию необходимо отрабатывать вместе с другими, поделился мнением с РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Асылханов пропал в начале апреля в городе Юрге.
"Шансы найти Алексея живым есть, данную версию под условным наименованием - "благоприятного развития событий", нельзя исключать и в обязательном порядке необходимо отрабатывать ее наряду с иными версиями, в том числе криминального характера", – сказал Козлов, отвечая на вопрос, есть ли шансы найти пропавшего Асылханова живым.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин вручил Асылханову "Золотую Звезду" Героя России. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.
 
