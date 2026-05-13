Эксперт оценил возможность уничтожения страны-агрессора ракетой "Сармат"
2026-05-13T03:27+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Одной ракеты "Сармат" будет достаточно для уничтожения страны-агрессора при угрозе безопасности России, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Хотя бы исходя из того, что всего лишь одна ракета "Сармат", оснащенная платформой с разделяющимися головными частями индивидуального наведения большой мощности, которых будет десять или более, способна уничтожить, например, такую страну-агрессора, если она посягнет на нашу безопасность, как, Франция либо Великобритания. Всего лишь достаточно одной ракеты", - сказал Коротченко.
Во вторник командующий Российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога.
Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил Каракаев.
