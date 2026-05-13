Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил возможность уничтожения страны-агрессора ракетой "Сармат" - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/ekspert-869880168.html
Эксперт оценил возможность уничтожения страны-агрессора ракетой "Сармат"
Эксперт оценил возможность уничтожения страны-агрессора ракетой "Сармат" - 13.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность уничтожения страны-агрессора ракетой "Сармат"
Одной ракеты "Сармат" будет достаточно для уничтожения страны-агрессора при угрозе безопасности России, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T03:27+0300
2026-05-13T03:27+0300
россия
франция
великобритания
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869880168.jpg?1778632045
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Одной ракеты "Сармат" будет достаточно для уничтожения страны-агрессора при угрозе безопасности России, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Хотя бы исходя из того, что всего лишь одна ракета "Сармат", оснащенная платформой с разделяющимися головными частями индивидуального наведения большой мощности, которых будет десять или более, способна уничтожить, например, такую страну-агрессора, если она посягнет на нашу безопасность, как, Франция либо Великобритания. Всего лишь достаточно одной ракеты", - сказал Коротченко. Во вторник командующий Российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога. Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил Каракаев.
франция
великобритания
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, великобритания, рф, владимир путин
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, Владимир Путин
03:27 13.05.2026
 
Эксперт оценил возможность уничтожения страны-агрессора ракетой "Сармат"

Коротченко: одной ракеты "Сармат" будет достаточно для уничтожения страны-агрессора

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Одной ракеты "Сармат" будет достаточно для уничтожения страны-агрессора при угрозе безопасности России, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Хотя бы исходя из того, что всего лишь одна ракета "Сармат", оснащенная платформой с разделяющимися головными частями индивидуального наведения большой мощности, которых будет десять или более, способна уничтожить, например, такую страну-агрессора, если она посягнет на нашу безопасность, как, Франция либо Великобритания. Всего лишь достаточно одной ракеты", - сказал Коротченко.
Во вторник командующий Российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Президент рассказал, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета может превышать 35 тысяч километров. "Сармат" является самым мощным комплексом в мире, суммарная мощность его боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего западного аналога.
Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года, заявил Каракаев.
 
РОССИЯФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала