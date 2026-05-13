https://1prime.ru/20260513/elektrichka-869904112.html

На вокзалах Татарстана и Удмуртии запустили электрички нового поколения

На вокзалах Татарстана и Удмуртии запустили электрички нового поколения - 13.05.2026, ПРАЙМ

На вокзалах Татарстана и Удмуртии запустили электрички нового поколения

Запуск двух электропоездов нового поколения по маршруту Казань - Ижевск - Казань состоялся на вокзалах Татарстана и Удмуртии, сообщили в РЖД. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T20:49+0300

2026-05-13T20:49+0300

2026-05-13T20:49+0300

бизнес

россия

казань

ижевск

удмуртия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/06/869715339_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_6304e1bad30b18582284f3b0db67417e.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Запуск двух электропоездов нового поколения по маршруту Казань - Ижевск - Казань состоялся на вокзалах Татарстана и Удмуртии, сообщили в РЖД. "Новые электрички связали Казань и Ижевск. Торжественный запуск двух электропоездов нового поколения ЭП3Д по маршруту Казань - Ижевск - Казань состоялся на главных железнодорожных вокзалах Татарстана и Удмуртии 13 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что межрегиональные поезда курсируют ежедневно, а время в пути составляет около 5,5 часов. В пути предусмотрены остановки на станциях Арск, Шемордан, Кукмор, Вятские Поляны, Кизнер, Можга и Агрыз-1. Из Казани поезда отправляются в 05.19 и 16.54, прибывают в Ижевск в 11.56 и 23.34 по местному времени. Из столицы Удмуртии составы отправляются в 07.14 и 17.54 по местному времени, прибывают в Казань в 11.52 и 22.20. "Вагоны оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной поездки, а также адаптированы для маломобильных пассажиров. В январе-апреле 2026 года межрегиональными поездами сообщением Казань - Ижевск воспользовались свыше 361 тысячи пассажиров. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркивается в сообщении.

https://1prime.ru/20260506/elektrichki-869716345.html

казань

ижевск

удмуртия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казань, ижевск, удмуртия, ржд