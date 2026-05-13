На вокзалах Татарстана и Удмуртии запустили электрички нового поколения - 13.05.2026, ПРАЙМ
На вокзалах Татарстана и Удмуртии запустили электрички нового поколения
20:49 13.05.2026
 
На вокзалах Татарстана и Удмуртии запустили электрички нового поколения

РЖД запустили две электрички нового поколения по маршруту Казань - Ижевск - Казань

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Запуск двух электропоездов нового поколения по маршруту Казань - Ижевск - Казань состоялся на вокзалах Татарстана и Удмуртии, сообщили в РЖД.
"Новые электрички связали Казань и Ижевск. Торжественный запуск двух электропоездов нового поколения ЭП3Д по маршруту Казань - Ижевск - Казань состоялся на главных железнодорожных вокзалах Татарстана и Удмуртии 13 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что межрегиональные поезда курсируют ежедневно, а время в пути составляет около 5,5 часов. В пути предусмотрены остановки на станциях Арск, Шемордан, Кукмор, Вятские Поляны, Кизнер, Можга и Агрыз-1.
Из Казани поезда отправляются в 05.19 и 16.54, прибывают в Ижевск в 11.56 и 23.34 по местному времени. Из столицы Удмуртии составы отправляются в 07.14 и 17.54 по местному времени, прибывают в Казань в 11.52 и 22.20.
"Вагоны оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной поездки, а также адаптированы для маломобильных пассажиров. В январе-апреле 2026 года межрегиональными поездами сообщением Казань - Ижевск воспользовались свыше 361 тысячи пассажиров. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркивается в сообщении.
