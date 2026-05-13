ВЯА назвала мировой энергокризис поворотным моментом для атомной энергетики

2026-05-13T10:40+0300

ТАШКЕНТ, 13 мая – ПРАЙМ. Нынешний мировой энергетический кризис стал поворотным моментом для развития атомной энергетики, позволяющей обеспечить энергетическую безопасность, заявила генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (ВЯА) доктор Сама Бильбао-и-Леон. "Страны на всех континентах и целые секторы мировой экономики сталкиваются, по словам экспертов, с крупнейшим энергетическим кризисом, который когда-либо видел мир. И это поворотный момент для атомной энергетики, потому что на фоне этой геополитической нестабильности правительства вновь осознают, что энергетическая безопасность важна как никогда", - сказала Бильбао-и-Леон в своем видеообращении на энергетической неделе Узбекистана UEW-2026 в Ташкенте. По ее оценке, в настоящее время политический импульс в поддержку атомной энергетики "сильнее, чем когда-либо за многие годы". В частности, 58 стран намерены утроить мировые ядерные мощности к 2050 году, кроме того, 50 стран на всех континентах включили атомную энергетику в свой долгосрочный энергетический баланс. "Но дело не ограничивается декларациями — атомная энергетика движется вперед. В прошлом, году мировая выработка электроэнергии на АЭС достигла рекордного уровня. И сегодня 79 новых энергоблоков строятся как в странах с уже развитой атомной энергетикой, так и в странах-новичках", - добавила гендиректор ВЯА. Она добавила, что инвестиции в атомную отрасль приносят долгосрочный капитал, квалифицированные рабочие места, возможности для локализации производства и развитие передовых производственных и сервисных секторов.

