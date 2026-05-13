https://1prime.ru/20260513/es-869878288.html

ЕС исключил Бразилию из списка поставщиков животноводческой продукции

ЕС исключил Бразилию из списка поставщиков животноводческой продукции - 13.05.2026, ПРАЙМ

ЕС исключил Бразилию из списка поставщиков животноводческой продукции

Европейский союз предупредил об исключении Бразилии из списка поставщиков животноводческой продукции, власти латиноамериканской страны планируют принять меры,... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T00:23+0300

2026-05-13T00:23+0300

2026-05-13T00:23+0300

сельское хозяйство

экономика

мировая экономика

бразилия

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869878288.jpg?1778620993

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 мая - ПРАЙМ. Европейский союз предупредил об исключении Бразилии из списка поставщиков животноводческой продукции, власти латиноамериканской страны планируют принять меры, чтобы возобновить экспорт, следует из заявления МИД . Во вторник было опубликовано решение, согласно которому вводится запрет на поставку из Бразилии мяса, птицы, яиц, меда и других продуктов животного происхождения, он вступит в силу 3 сентября. Причина исключения из списка поставщиков заключается в том, что Бразилия якобы не гарантировала полного прекращения использования антимикробных препаратов в животноводстве. "Бразильское правительство незамедлительно примет все необходимые меры для отмены решения, восстановления в списке стран, имеющих право на экспорт, и гарантирования непрерывных поставок этой продукции на европейский рынок, куда они идут уже 40 лет", — говорится в сообщении МИД. Представитель Бразилии в ЕС 13 мая уже должен встретиться с ветеринарными органами, чтобы получить разъяснения относительно принятого решения. Бразилия является основным поставщиком сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, бразилия, мид, ес