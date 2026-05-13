ЕС исключил Бразилию из списка поставщиков животноводческой продукции
Европейский союз предупредил об исключении Бразилии из списка поставщиков животноводческой продукции, власти латиноамериканской страны планируют принять меры,... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T00:23+0300
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 мая - ПРАЙМ. Европейский союз предупредил об исключении Бразилии из списка поставщиков животноводческой продукции, власти латиноамериканской страны планируют принять меры, чтобы возобновить экспорт, следует из заявления МИД .
Во вторник было опубликовано решение, согласно которому вводится запрет на поставку из Бразилии мяса, птицы, яиц, меда и других продуктов животного происхождения, он вступит в силу 3 сентября. Причина исключения из списка поставщиков заключается в том, что Бразилия якобы не гарантировала полного прекращения использования антимикробных препаратов в животноводстве.
"Бразильское правительство незамедлительно примет все необходимые меры для отмены решения, восстановления в списке стран, имеющих право на экспорт, и гарантирования непрерывных поставок этой продукции на европейский рынок, куда они идут уже 40 лет", — говорится в сообщении МИД.
Представитель Бразилии в ЕС 13 мая уже должен встретиться с ветеринарными органами, чтобы получить разъяснения относительно принятого решения.
Бразилия является основным поставщиком сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.
