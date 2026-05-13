СМИ: ЕС приостановит торговую сделку с США в случае дисбаланса на рынке - 13.05.2026, ПРАЙМ

Страны ЕС договорились приостановить торговую сделку с США в случае, если чрезмерный импорт американских товаров нарушит баланс на европейском рынке, сообщает... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T16:26+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС договорились приостановить торговую сделку с США в случае, если чрезмерный импорт американских товаров нарушит баланс на европейском рынке, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на два осведомленных источника. По данным телеканала, евродепутаты достигли предварительного соглашения с правительствами стран-членов ЕС о создании механизма, который позволит приостановить сделку с США при определенных условиях. "Европейские законодатели достигли предварительной сделки о том, чтобы оставить возможность приостановки торговой сделки ЕС и США в случае дисбаланса на рынке из-за наплыва импортируемых из США товаров", - отмечает телеканал. Как поясняет телеканал, в ЕС условились вернуть пошлины на американские промышленные товары в случае дисбаланса на европейском рынке, однако пока не определили точные формулировки для этого положения. Помимо этого, европейские переговорщики договорились прописать положение, которое автоматически прекратит действие торговой сделки в случае, если ЕС и США не достигнут согласия о ее продлении. Точный срок прекращения действия сделки еще обсуждается. По данным Euronews, переговорщики ЕС хотят финализировать соглашение об имплементации торговой сделки с США к июню для постановки на голосование в Европарламенте в этом же месяце. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть торговой сделки. Трамп и фон дер Ляйен 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.

