https://1prime.ru/20260513/evropa-869886550.html

IEEFA: Европа в 2026 году нарастит импорт СПГ из США до рекордного уровня

IEEFA: Европа в 2026 году нарастит импорт СПГ из США до рекордного уровня - 13.05.2026, ПРАЙМ

IEEFA: Европа в 2026 году нарастит импорт СПГ из США до рекордного уровня

Европа в текущем году нарастит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США до рекордного уровня, а доля американских поставок в общем импорте топлива может... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T10:07+0300

2026-05-13T10:07+0300

2026-05-13T10:07+0300

газ

европа

сша

норвегия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европа в текущем году нарастит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США до рекордного уровня, а доля американских поставок в общем импорте топлива может достичь примерно двух третей, говорится в исследовании Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA). "На фоне продолжающихся перебоев с поставками катарского СПГ IEEFA прогнозирует, что США в 2026 году обойдут Норвегию и станут крупнейшим поставщиком газа в Европу и ЕС… Европа усиливает свою зависимость от СПГ из США, на долю которых в 2026 году будет приходиться две трети импорта этого топлива на континент", - говорится в сообщении. По оценке аналитиков, импорт американского СПГ в Европу в 2021-2025 годах более чем утроился после снижения поставок российского газа. В то же время Россия остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Евросоюз, несмотря на планы ЕС отказаться от российского газа, указывается в материале. По данным IEEFA, импорт российского СПГ в ЕС в первом квартале 2026 года вырос на 16% в годовом выражении. При этом IEEFA прогнозирует дальнейшее снижение потребления газа в Европе. По оценке института, спрос на трубопроводный газ в регионе к 2030 году может сократиться на 14% по сравнению с 2025 годом, а спрос на СПГ - примерно на 23%.

европа

сша

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, сша, норвегия, ес