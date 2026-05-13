IEEFA: Европа в 2026 году нарастит импорт СПГ из США до рекордного уровня - 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T10:07+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европа в текущем году нарастит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США до рекордного уровня, а доля американских поставок в общем импорте топлива может достичь примерно двух третей, говорится в исследовании Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA). "На фоне продолжающихся перебоев с поставками катарского СПГ IEEFA прогнозирует, что США в 2026 году обойдут Норвегию и станут крупнейшим поставщиком газа в Европу и ЕС… Европа усиливает свою зависимость от СПГ из США, на долю которых в 2026 году будет приходиться две трети импорта этого топлива на континент", - говорится в сообщении. По оценке аналитиков, импорт американского СПГ в Европу в 2021-2025 годах более чем утроился после снижения поставок российского газа. В то же время Россия остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Евросоюз, несмотря на планы ЕС отказаться от российского газа, указывается в материале. По данным IEEFA, импорт российского СПГ в ЕС в первом квартале 2026 года вырос на 16% в годовом выражении. При этом IEEFA прогнозирует дальнейшее снижение потребления газа в Европе. По оценке института, спрос на трубопроводный газ в регионе к 2030 году может сократиться на 14% по сравнению с 2025 годом, а спрос на СПГ - примерно на 23%.
