Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько французов изменили планы на отпуск - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/frantsiya-869904883.html
Опрос показал, сколько французов изменили планы на отпуск
Опрос показал, сколько французов изменили планы на отпуск - 13.05.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько французов изменили планы на отпуск
Более 60% французов были вынуждены изменить свои планы на отпуск из-за роста цен на топливо, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют... | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T21:22+0300
2026-05-13T21:22+0300
бизнес
мировая экономика
ближний восток
франция
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
ПАРИЖ, 13 мая - ПРАЙМ. Более 60% французов были вынуждены изменить свои планы на отпуск из-за роста цен на топливо, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe для телеканала BFMTV. Согласно результатам опроса, 62% респондентов были вынуждены пересмотреть свои планы на отпуск. Среди них 21% сообщили, что для отпуска выбрали более близкое место назначения внутри Франции, 20% заявили об ограничении или отказе от использования автомобиля во время отпуска, а 16% решили сократить свой бюджет на развлечения на месте проведения отпуска. Из общего числа тех, кто хочет поменять планы на отпуск, 10% решили ограничить или вовсе отказаться от перелетов. Такое же количество опрошенных заявили, что на фоне роста цен они сократят продолжительность отпуска. О решении перенести отпуск на межсезонье ради более низких цен сообщили 9% участников опроса, а 14% заявили, что они вообще откажутся от отпуска из-за роста цен. Остальные 37% участников опроса сообщили, что рост цен на топливо из-за кризиса на Ближнем Востоке не затронул их планы на отдых. Опрос проводился среди 1000 совершеннолетних французов в период с 12 по 13 мая. Репрезентативность выборки была обеспечена по методу квот, в том числе по полу, возрасту, роду занятий и региону проживания и категории населенных пунктов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
https://1prime.ru/20260513/barery-869898440.html
ближний восток
франция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, ближний восток, франция, сша
Бизнес, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ФРАНЦИЯ, США
21:22 13.05.2026
 
Опрос показал, сколько французов изменили планы на отпуск

Elabe: более 60% французов изменили планы на отпуск из-за роста цен на топливо

© fotolia.com / illustrez-vousФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / illustrez-vous
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПАРИЖ, 13 мая - ПРАЙМ. Более 60% французов были вынуждены изменить свои планы на отпуск из-за роста цен на топливо, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe для телеканала BFMTV.
Согласно результатам опроса, 62% респондентов были вынуждены пересмотреть свои планы на отпуск. Среди них 21% сообщили, что для отпуска выбрали более близкое место назначения внутри Франции, 20% заявили об ограничении или отказе от использования автомобиля во время отпуска, а 16% решили сократить свой бюджет на развлечения на месте проведения отпуска.
Из общего числа тех, кто хочет поменять планы на отпуск, 10% решили ограничить или вовсе отказаться от перелетов. Такое же количество опрошенных заявили, что на фоне роста цен они сократят продолжительность отпуска. О решении перенести отпуск на межсезонье ради более низких цен сообщили 9% участников опроса, а 14% заявили, что они вообще откажутся от отпуска из-за роста цен.
Остальные 37% участников опроса сообщили, что рост цен на топливо из-за кризиса на Ближнем Востоке не затронул их планы на отдых.
Опрос проводился среди 1000 совершеннолетних французов в период с 12 по 13 мая. Репрезентативность выборки была обеспечена по методу квот, в том числе по полу, возрасту, роду занятий и региону проживания и категории населенных пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Трамп и Си Цзиньпин обсудят снижение торговых барьеров, сообщают СМИ
17:25
 
БизнесМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКФРАНЦИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала