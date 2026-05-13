Опрос показал, сколько французов изменили планы на отпуск

Elabe: более 60% французов изменили планы на отпуск из-за роста цен на топливо
Флаг Франции
Флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 мая - ПРАЙМ. Более 60% французов были вынуждены изменить свои планы на отпуск из-за роста цен на топливо, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe для телеканала BFMTV.
Согласно результатам опроса, 62% респондентов были вынуждены пересмотреть свои планы на отпуск. Среди них 21% сообщили, что для отпуска выбрали более близкое место назначения внутри Франции, 20% заявили об ограничении или отказе от использования автомобиля во время отпуска, а 16% решили сократить свой бюджет на развлечения на месте проведения отпуска.
Из общего числа тех, кто хочет поменять планы на отпуск, 10% решили ограничить или вовсе отказаться от перелетов. Такое же количество опрошенных заявили, что на фоне роста цен они сократят продолжительность отпуска. О решении перенести отпуск на межсезонье ради более низких цен сообщили 9% участников опроса, а 14% заявили, что они вообще откажутся от отпуска из-за роста цен.
Остальные 37% участников опроса сообщили, что рост цен на топливо из-за кризиса на Ближнем Востоке не затронул их планы на отдых.
Опрос проводился среди 1000 совершеннолетних французов в период с 12 по 13 мая. Репрезентативность выборки была обеспечена по методу квот, в том числе по полу, возрасту, роду занятий и региону проживания и категории населенных пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.