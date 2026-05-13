https://1prime.ru/20260513/gaz-869717332.html

"По щелчку пальцев". Самый дешевый газ заперт в Америке

"По щелчку пальцев". Самый дешевый газ заперт в Америке - 13.05.2026, ПРАЙМ

"По щелчку пальцев". Самый дешевый газ заперт в Америке

Глобальный газовый рынок переживает один из самых острых кризисов в своей истории. И вызван он отнюдь не резким падением предложения или ростом спроса, а... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T05:05+0300

2026-05-13T05:05+0300

2026-05-13T05:05+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

газ

сша

европа

азия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869717332.jpg?1778637902

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Глобальный газовый рынок переживает один из самых острых кризисов в своей истории. И вызван он отнюдь не резким падением предложения или ростом спроса, а диспропорциями. Пока Европа и Азия судорожно конкурируют за каждый танкер со сжиженным природным газом (СПГ), американские производители буквально не знают, куда деть добытое топливо. Возникает серьёзный региональный дисбаланс структуры спроса и предложения.🔥 Отправная точка — удар по КатаруПосле начала войны с Ираном в конце февраля 2026 года атаки на энергетические объекты в Персидском заливе выбили с рынка около 20% мировых поставок СПГ. Катарские заводы по сжижению повреждены, а танкеры не рискуют идти через Ормузский пролив под угрозой обстрела. Текущие потери Министерство энергетики США оценивает в 10 миллиардов кубических футов в сутки — для бюджета США это довольно серьёзно.Реакция рынков — резкий рост цен на все энергоносители, включая газ. В Европе газ с конца февраля подорожал на 84%, в Азии — на 108 процентов. Американский же газ за то же время потерял 12% и опустился до 17-месячных минимумов. Разрыв между внутренней ценой в США и мировыми котировками — восьмикратный.⛽ Почему дешёвый американский газ не доходит до Европы и АзииПервое — заводы по сжижению работают на пределе. США — крупнейший в мире экспортёр СПГ. Экспорт в марте 2026 года достигал почти 18–19 миллиардов кубических футов в сутки. Большинство мощностей законтрактованы на годы вперёд по долгосрочным соглашениям. Текущая пиковая экспортная мощность США составляет 18,3 миллиарда кубических футов в сутки, а потери из-за катарского кризиса — 10 миллиардов. Разрыв покрыть нечем, сколько бы ни росли мировые цены.Второе — перегруз трубопроводной инфраструктуры внутри страны. Добыча газа в США достигла рекордных 107,7 миллиарда кубических футов в сутки в 2025 году и продолжает расти. Однако трубы, ведущие из главных добывающих регионов к СПГ-терминалам на побережье Мексиканского залива, уже не справляются с таким потоком.Третье — структурный характер роста добычи. Газ в США во многом является побочным продуктом нефтяного бурения: по мере истощения нефтяных пластов скважины начинают выдавать всё больше газа. Это означает, что производители не могут просто "выключить" добычу газа, не останавливая прибыльную нефтяную скважину. Добыча растёт сама по себе, независимо от конъюнктуры газового рынка, и предложение объективно опережает возможности транспортировки и экспорта.💰 Кто в выигрыше, а кто в проигрышеНа этом дисбалансе по-разному зарабатывают разные игроки. В выигрыше — компании с экспортными мощностями и свободными объёмами для поставок. В проигрыше — производители добывающего газа, которые продают продукцию по внутренним ценам. Уязвимы также отдельные регионы внутри самих США: Новая Англия, физически оторванная от национальной газотранспортной сети, вынуждена зимой закупать дорогой импортный СПГ и сжигать мазут.🔮 Перспективы: долгосрочное строительствоКраткосрочных решений данной проблемы не существует: строительство и запуск заводов по сжижению занимают годы. Аналитики Bank of America прогнозируют, что ощутимого облегчения в вопросах транспортировки газа не стоит ждать раньше конца 2026 — начала 2027 года, когда ожидается запуск крупных трубопроводных проектов. Параллельно к 2030 году экспортные мощности США по СПГ должны почти удвоиться — с нынешних 18 до примерно 35 миллиардов кубических футов в сутки. В 2026–2027 годах ожидается ввод четырёх крупных проектов. Однако вряд ли к этому готов внутренний спрос и газотранспортные мощности.Для того чтобы избыток американского газа превратился в реальное предложение для мирового рынка, необходима скоординированная работа по трём направлениям: ускоренное строительство внутренней трубопроводной инфраструктуры (прежде всего из Пермского бассейна к экспортным терминалам), наращивание мощностей по сжижению, а также диверсификация контрактных моделей в пользу большего объёма спотовых продаж. Американские производители уже начали стратегически сдерживать добычу в ожидании более высоких цен — это своего рода рыночная саморегуляция, которая в итоге должна привести к балансу.Пока же газовый рынок остаётся одним из самых несовершенных в мире: в отличие от нефти, он физически не способен мгновенно реагировать на ценовые сигналы. Газ — не баррель, который можно перенаправить по щелчку пальцев. И именно поэтому сегодня где-то замерзают, а где-то не знают, куда деть топливо.Автор: Вадим Ковригин, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова

https://1prime.ru/20260504/gazovyy-ventil-869659659.html

сша

европа

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Вадим Ковригин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/01/868817116_0:23:1876:1899_100x100_80_0_0_acae7cc9cce7e585d01376a03620a7a3.jpg

Вадим Ковригин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/01/868817116_0:23:1876:1899_100x100_80_0_0_acae7cc9cce7e585d01376a03620a7a3.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Вадим Ковригин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/01/868817116_0:23:1876:1899_100x100_80_0_0_acae7cc9cce7e585d01376a03620a7a3.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, газ, сша, европа, азия