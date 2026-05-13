Стерлигову нужно десять тысяч гектаров земли для строительства поселения - 13.05.2026, ПРАЙМ
Стерлигову нужно десять тысяч гектаров земли для строительства поселения
07:47 13.05.2026 (обновлено: 08:09 13.05.2026)
 
Стерлигову нужно десять тысяч гектаров земли для строительства поселения

Стерлигову нужно 10 тысяч гектаров земли для строительства христианского поселения

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российскому бизнесмену Герману Стерлигову нужно 10 тысяч гектаров земли для постройки "христианского поселения", рассказал он РИА Новости.
Ранее Стерлигов сообщил агентству, что собирается продать свою слободу в Подмосковье, чтобы отстроить поселение для молодых крестьян. При этом цену продаваемого объекта бизнесмен не назвал. По его словам, цена обсуждается только с потенциальным покупателем после осмотра продаваемого объекта.
"У нас здесь мало места. У нас здесь 40 гектаров, а нам надо 10 тысяч гектаров... Для того, чтобы построить вот это христианское поселение", - сказал бизнесмен.
 
