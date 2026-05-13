https://1prime.ru/20260513/germaniya-869908121.html

Власти Германии заявили об отсутствии острого дефицита топлива

Власти Германии заявили об отсутствии острого дефицита топлива - 13.05.2026, ПРАЙМ

Власти Германии заявили об отсутствии острого дефицита топлива

Германия не испытывает острого кризиса энергоснабжения из-за эскалации на Ближнем Востоке, утверждает официальный представитель правительства ФРГ Штефан... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T23:53+0300

2026-05-13T23:53+0300

2026-05-13T23:53+0300

германия

ормузский пролив

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

БЕРЛИН, 13 мая - ПРАЙМ. Германия не испытывает острого кризиса энергоснабжения из-за эскалации на Ближнем Востоке, утверждает официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. "Несмотря на дефицит (топлива - ред.), вызванный блокировкой Ормузского пролива, и то, что мы в Германии также ощущаем влияние ситуации на мировом рынке, у нас (в ФРГ - ред.), тем не менее, нет острой проблемы со снабжением", - заявил Корнелиус в ходе правительственного брифинга в Берлине. Он также выразил мнение, что ранее принятые правительством ФРГ меры по борьбе с ростом цен на топливо оказались эффективными. "В отношении топлива мы в последнее время наблюдали снижение цен", - отметил в этой связи Корнелиус. По его словам, Германия также в достаточной степени обеспечена авиакеросином. "Запасов (керосина - ред.) на этот год достаточно", - заверил представитель немецкого кабмина. Аналогичная ситуация также наблюдается, по его словам, в сфере газовых поставок в Германию. "Потеря катарского газа будет компенсирована. И хотя это также скажется на ценах, рыночная ситуация и в этом случае стабильна", - заключил Корнелиус. Немецкий автоклуб ADAC, который мониторит ситуацию на немецких заправках, сообщил 11 мая, что цены на бензин и дизтопливо в Германии впервые с марта опустились ниже 2 евро за литр. Однако, по прогнозу клуба, в ближайшее время топливо может снова подорожать. ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

https://1prime.ru/20260513/frantsiya-869904883.html

германия

ормузский пролив

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, ормузский пролив, иран