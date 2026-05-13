В Белгородской области электропоезд сошел с рельсов из-за подрыва путей - 13.05.2026, ПРАЙМ
В Белгородской области электропоезд сошел с рельсов из-за подрыва путей
2026-05-13T11:46+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Электропоезд сошёл с рельсов в Белгородской области, предварительно, из-за отсутствия около двух метров железнодорожного полотна, что могло быть вызвано детонацией взрывного устройства, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ЧП в Яковлевском округе. Электропоезд, следовавший по маршруту "Разумное - Томаровка", сошел с рельсов. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства", - написал Гладков в своем Telegram-канале. "Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов", - добавил губернатор.
11:46 13.05.2026
 
В Белгородской области электропоезд сошел с рельсов из-за подрыва путей

Гладков: в Белгородской области электропоезд сошёл с рельсов из-за подрыва путей

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Электропоезд сошёл с рельсов в Белгородской области, предварительно, из-за отсутствия около двух метров железнодорожного полотна, что могло быть вызвано детонацией взрывного устройства, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ЧП в Яковлевском округе. Электропоезд, следовавший по маршруту "Разумное - Томаровка", сошел с рельсов. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
"Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов", - добавил губернатор.
 
