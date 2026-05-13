В Госдуме предложили автоматизировать продление лицензий для юрлиц и ИП

В Госдуме предложили автоматизировать продление лицензий для юрлиц и ИП

2026-05-13T16:40+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести механизм автоматического продления срочных лицензий для юрлиц и ИП при отсутствии нарушений за предыдущий период. Обращение с соответствующим предложением в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Максим Геннадьевич, рассмотреть инициативу о введении механизма автоматического продления срочных лицензий и автоматического подтверждения соответствия лицензионным требованиям для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при отсутствии нарушений за предыдущий период", - сказано в обращении. Уточняется, что основанием для автоматического продления или подтверждения могли бы служить данные из государственных информационных систем, реестров лицензий, а также результаты контрольных мероприятий за предыдущий период. Инициативой также предусматривается перечень исключений для видов деятельности с повышенным уровнем риска, где сохранение очной оценки необходимо для защиты жизни и здоровья людей, безопасности государства и других охраняемых законом интересов. По мнению авторов, реализация инициативы позволит сократить административные издержки для добросовестного бизнеса, снизить нагрузку на лицензирующие органы, ускорить разрешительные процедуры и направить ресурсы государства на тех участников рынка, чья деятельность действительно связана с нарушениями и повышенными рисками. По их словам, отдельное значение эта мера будет иметь для малого и среднего предпринимательства. Они добавили, что даже частичное сокращение повторяющихся "разрешительных процедур" может дать существенный экономический эффект и дополнительно улучшить деловой климат.

