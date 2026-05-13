Комитет ГД подготовил ко II чтению проект о страховании жизни с доходностью

2026-05-13T16:47+0300

россия

анатолий аксаков

госдума

банк россии

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью - на рассмотрение Думы его планируется вынести 26 мая. Документ направлен на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов. Он предусматривает страхование жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида. Так, при страховании жизни с объявленной доходностью размер инвестиционного выплачиваемого дохода будет зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам. А в случае страхования жизни с расчетной доходностью инвестиционный доход будет зависеть от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов. Однако договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать лишь квалифицированные инвесторы, к тому же единовременно уплатившие страховую премию в размере не менее 6 миллионов рублей. "То есть это некоторый барьер на вход для людей, которые не могут себе позволить много вложить по какой-то причине", - заявил на заседании комитета директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. "По страхованию жизни с доходностью может быть предусмотрено увеличение страховой суммы на уровень инфляции и ключевую ставку ЦБ или иной индикатор денежного рынка", - продолжил он, говоря о поддержанных комитетом поправках. Кроме того, "мы учли замечание, что по договору страхования жизни с объявленной доходностью страховщик обязан выплатить инвестиционный доход", сказал Смирнов. "Это инструмент защиты клиента, доход, прям какой-то, но быть должен", - добавил он. "Эти страховые продукты подойдут инвесторам с разным уровнем квалификации и капиталом – каждый сможет выбрать оптимальную стратегию вложения средств. Благодаря этому фондовый рынок получит новый источник длинных денег", - в свою очередь написал в своем Telegram-канале комитета Анатолий Аксаков. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 июля текущего года.

