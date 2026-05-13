Госдума приняла в I чтении проект о сроках исковой давности по приватизации
2026-05-13T18:43+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в среду в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается закрепить в Гражданском кодексе РФ правило о применении сроков исковой давности в случае нарушения требований законодательства при приватизации государственного и муниципального имущества. Документ разработан в целях установления сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества. Законопроектом предлагается дополнить действующее законодательство положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные ГК РФ сроки исковой давности и правила их исчисления (три года с момента выявления нарушения). При этом, согласно проекту, срок исковой давности по искам об истребовании имущества, выбывшего из владения Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в результате приватизации, а также по искам о применении иных гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства о приватизации во всяком случае не может превышать 10 лет со дня нарушения права.
