Комитет ГД поддержал проект о защите владельцев привилегированных акций

Думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на...

2026-05-13T20:19+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты прав владельцев привилегированных акций. Документ внесен правительством России. Он разработан Минэкономразвития в рамках исполнения постановления Конституционного суда РФ. По информации министерства, он затронет 53,2 тысячи акционерных обществ страны. Для усиления защиты прав владельцев привилегированных акций законопроект вводит механизм компенсации в случае неправомерного отказа в выплате дивидендов, пояснил на заседании комитета первый замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников. В случае нарушения установленной законом очередности выплаты дивидендов, владельцы привилегированных акций получают право требовать от акционерного общества через суд причитающиеся им выплаты. Сделать это они смогут в течение трех месяцев с момента, когда они узнали о нарушении. Предложенный механизм восстановления прав владельцев привилегированных акций обеспечивает баланс интересов всех участников правоотношений, считает председатель комитета Сергей Гаврилов. Этот подход, по его мнению, устраняет ключевое препятствие для защиты нарушенных прав, предотвращая в то же время судебные решения, которые могли бы восприниматься как вмешательство в стратегические экономические решения собрания акционеров, включая распределение прибыли. Привилегированные акции отличаются от обыкновенных тем, что дают инвесторам больше материальных и финансовых прав, но ограничивают право голоса. Владельцы таких бумаг не могут участвовать в общих собраниях акционеров, за исключением отдельных случаев. Вместо этого владельцы привилегированных акций получают право на фиксированные дивиденды. По сложившейся практике, решение о выплате дивидендов принимается, как правило, владельцами обыкновенных акций. Если они проголосуют за выплату дивидендов, то законом оговорен следующий порядок: сначала дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций, потом — обыкновенных. Если решено не выплачивать никому, то для привилегированных акционеров действуют механизмы защиты. У них появляется право голоса, они могут конвертировать свои акции или продать их и выйти из общества. Но если владельцы обыкновенных акций принимают решение выплатить дивиденды себе, а по привилегированным акциям не выплачивать или выплатить не полностью, то действующего механизма защиты оказалось недостаточно, поясняло ранее Минэкономразвития.

