https://1prime.ru/20260513/grossi-869888160.html
Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев
Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев - 13.05.2026, ПРАЙМ
Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев
Россия наладит конструктивное взаимодействие с Рафаэлем Гросси, если он станет генсеком ООН, уверен глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T11:10+0300
2026-05-13T11:10+0300
2026-05-13T11:10+0300
россия
мировая экономика
рафаэль гросси
алексей лихачев
антониу гутерреш
оон
росатом
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869556254_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_535be0f806a136f41075d6af619d90e3.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия наладит конструктивное взаимодействие с Рафаэлем Гросси, если он станет генсеком ООН, уверен глава "Росатома" Алексей Лихачев. Гросси, который сейчас занимает должность генерального директора МАГАТЭ, является одним из претендентов на пост генсека ООН. Срок нынешнего генсека Организации Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря. "Если Гросси станет главой ООН, то я уверен, что наше правительство, министерство иностранных дел с ним наладят конструктивное взаимодействие", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву. Лихачев в шутку пообещал в таком случае выпить с Гросси "много аргентинского вина, потому что он аргентинец". На вопрос журналиста, почему не российское вино, глава "Росатома" с улыбкой ответил: "Это же он должен проставиться".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869556254_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_727ddc8daf8091f01cead2329bedeeb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рафаэль гросси, алексей лихачев, антониу гутерреш, оон, росатом, магатэ
РОССИЯ, Мировая экономика, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Антониу Гутерреш, ООН, Росатом, МАГАТЭ
Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев
Лихачев: Россия наладит конструктивное взаимодействие с Гросси, если тот возглавит ООН