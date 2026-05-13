Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/grossi-869888160.html
Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев
Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев - 13.05.2026, ПРАЙМ
Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев
Россия наладит конструктивное взаимодействие с Рафаэлем Гросси, если он станет генсеком ООН, уверен глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T11:10+0300
2026-05-13T11:10+0300
россия
мировая экономика
рафаэль гросси
алексей лихачев
антониу гутерреш
оон
росатом
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869556254_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_535be0f806a136f41075d6af619d90e3.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия наладит конструктивное взаимодействие с Рафаэлем Гросси, если он станет генсеком ООН, уверен глава "Росатома" Алексей Лихачев. Гросси, который сейчас занимает должность генерального директора МАГАТЭ, является одним из претендентов на пост генсека ООН. Срок нынешнего генсека Организации Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря. "Если Гросси станет главой ООН, то я уверен, что наше правительство, министерство иностранных дел с ним наладят конструктивное взаимодействие", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву. Лихачев в шутку пообещал в таком случае выпить с Гросси "много аргентинского вина, потому что он аргентинец". На вопрос журналиста, почему не российское вино, глава "Росатома" с улыбкой ответил: "Это же он должен проставиться".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869556254_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_727ddc8daf8091f01cead2329bedeeb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рафаэль гросси, алексей лихачев, антониу гутерреш, оон, росатом, магатэ
РОССИЯ, Мировая экономика, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Антониу Гутерреш, ООН, Росатом, МАГАТЭ
11:10 13.05.2026
 
Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев

Лихачев: Россия наладит конструктивное взаимодействие с Гросси, если тот возглавит ООН

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия наладит конструктивное взаимодействие с Рафаэлем Гросси, если он станет генсеком ООН, уверен глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Гросси, который сейчас занимает должность генерального директора МАГАТЭ, является одним из претендентов на пост генсека ООН. Срок нынешнего генсека Организации Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
"Если Гросси станет главой ООН, то я уверен, что наше правительство, министерство иностранных дел с ним наладят конструктивное взаимодействие", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву.
Лихачев в шутку пообещал в таком случае выпить с Гросси "много аргентинского вина, потому что он аргентинец". На вопрос журналиста, почему не российское вино, глава "Росатома" с улыбкой ответил: "Это же он должен проставиться".
 
РОССИЯМировая экономикаРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевАнтониу ГутеррешООНРосатомМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала