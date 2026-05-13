https://1prime.ru/20260513/grossi-869888160.html

Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев

Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев - 13.05.2026, ПРАЙМ

Россия наладит контакты с Гросси, если тот возглавит ООН, считает Лихачев

Россия наладит конструктивное взаимодействие с Рафаэлем Гросси, если он станет генсеком ООН, уверен глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T11:10+0300

2026-05-13T11:10+0300

2026-05-13T11:10+0300

россия

мировая экономика

рафаэль гросси

алексей лихачев

антониу гутерреш

оон

росатом

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869556254_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_535be0f806a136f41075d6af619d90e3.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия наладит конструктивное взаимодействие с Рафаэлем Гросси, если он станет генсеком ООН, уверен глава "Росатома" Алексей Лихачев. Гросси, который сейчас занимает должность генерального директора МАГАТЭ, является одним из претендентов на пост генсека ООН. Срок нынешнего генсека Организации Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря. "Если Гросси станет главой ООН, то я уверен, что наше правительство, министерство иностранных дел с ним наладят конструктивное взаимодействие", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву. Лихачев в шутку пообещал в таком случае выпить с Гросси "много аргентинского вина, потому что он аргентинец". На вопрос журналиста, почему не российское вино, глава "Росатома" с улыбкой ответил: "Это же он должен проставиться".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рафаэль гросси, алексей лихачев, антониу гутерреш, оон, росатом, магатэ