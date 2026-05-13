Российский импорт лекарств из США подскочил в 300 раз в марте
2026-05-13T07:47+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский импорт лекарств из США подскочил в марте более чем в 300 раз в месячном выражении - до 3,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Такая торговая динамика объясняется тем, что в феврале поставки лекарств из Штатов упали до исторического минимума - 10 тысяч долларов. Месяц спустя - в марте - Россия ввезла американские лекарств на 3,4 миллиона долларов. Таким образом, сумма поставок взлетела в 334 раза за месяц.
При этом мартовский импорт достиг максимальной суммы с сентября 2023 года, когда РФ закупила лекарственных препаратов на 8,9 миллиона долларов.
По итогам марта крупнейшими покупателями американских лекарств стали Бразилия, на которую пришлось 13,8% от всего экспорта, Германия - 13,2%, а также Канада - 10,9%. Доля России от всех поставок составила менее 1%.
