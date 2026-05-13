Россия всегда выполняла обязательства перед Индией, заявил Лавров
Москва никогда не была замечена в невыполнении своих обязательств перед Индией в вопросе поставки энергоресурсов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей...
2026-05-13T09:01+0300
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Москва никогда не была замечена в невыполнении своих обязательств перед Индией в вопросе поставки энергоресурсов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Но Россия никогда не была замечена в том, что мы не выполняем свои обязательства перед Индией, перед кем бы то ни было еще в смысле поставки энергоресурсов", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT India. Он подчеркнул, что на фоне кризиса в Персидском заливе стране особенно нужны энергоресурсы для развития ее стремительно растущей экономики.
