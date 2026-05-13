Китайская сталелитейная группа и "АльфаСтрахование" договариваются по иску - 13.05.2026, ПРАЙМ
Китайская сталелитейная группа и "АльфаСтрахование" договариваются по иску
16:43 13.05.2026 (обновлено: 16:44 13.05.2026)
 
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Представитель компании Angang Group International Trade Corporation, входящей в китайскую сталелитейную группу Ansteel Group, заявил в арбитражном суде Москвы, что компания ведет переговоры с ответчиком АО "АльфаСтрахование", от которого требует более 514 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представитель ответчика подтвердил факт переговоров о мирном урегулировании спора и поддержал ходатайство истца об отложении слушаний. Суд назначил следующее заседание на июль.
Иск поступил в суд в декабре. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Ansteel Group – один из крупнейших в мире производителей стали.
Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению Минфина РФ приостановил корпоративные права кипрской Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг", которое контролирует страховую компанию "АльфаСтрахование". В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.
