Китайская сталелитейная группа и "АльфаСтрахование" договариваются по иску
2026-05-13T16:43+0300
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Представитель компании Angang Group International Trade Corporation, входящей в китайскую сталелитейную группу Ansteel Group, заявил в арбитражном суде Москвы, что компания ведет переговоры с ответчиком АО "АльфаСтрахование", от которого требует более 514 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представитель ответчика подтвердил факт переговоров о мирном урегулировании спора и поддержал ходатайство истца об отложении слушаний. Суд назначил следующее заседание на июль. Иск поступил в суд в декабре. Основания исковых требований пока не сообщаются. Ansteel Group – один из крупнейших в мире производителей стали. Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению Минфина РФ приостановил корпоративные права кипрской Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг", которое контролирует страховую компанию "АльфаСтрахование". В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.
