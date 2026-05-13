https://1prime.ru/20260513/isk-869896716.html

Китайская сталелитейная группа и "АльфаСтрахование" договариваются по иску

Китайская сталелитейная группа и "АльфаСтрахование" договариваются по иску - 13.05.2026, ПРАЙМ

Китайская сталелитейная группа и "АльфаСтрахование" договариваются по иску

Представитель компании Angang Group International Trade Corporation, входящей в китайскую сталелитейную группу Ansteel Group, заявил в арбитражном суде Москвы,... | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T16:43+0300

2026-05-13T16:43+0300

2026-05-13T16:44+0300

финансы

бизнес

россия

москва

альфастрахование

рф

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg

МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Представитель компании Angang Group International Trade Corporation, входящей в китайскую сталелитейную группу Ansteel Group, заявил в арбитражном суде Москвы, что компания ведет переговоры с ответчиком АО "АльфаСтрахование", от которого требует более 514 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представитель ответчика подтвердил факт переговоров о мирном урегулировании спора и поддержал ходатайство истца об отложении слушаний. Суд назначил следующее заседание на июль. Иск поступил в суд в декабре. Основания исковых требований пока не сообщаются. Ansteel Group – один из крупнейших в мире производителей стали. Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению Минфина РФ приостановил корпоративные права кипрской Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг", которое контролирует страховую компанию "АльфаСтрахование". В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.

https://1prime.ru/20260513/starbucks--869886134.html

москва

рф

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, москва, альфастрахование, рф, московская область