https://1prime.ru/20260513/kallas-869905946.html

СМИ раскрыли, что случилось с Каллас после слов Путина

СМИ раскрыли, что случилось с Каллас после слов Путина - 13.05.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, что случилось с Каллас после слов Путина

Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула себя на место главного представителя содружества на грядущих консультациях между Россией и на Украине, но | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T22:29+0300

2026-05-13T22:29+0300

2026-05-13T22:29+0300

общество

мировая экономика

москва

украина

кая каллас

эммануэль макрон

германия

фридрих мерц

евросовет

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула себя на место главного представителя содружества на грядущих консультациях между Россией и на Украине, но лидеры входящих в блок государств восприняли данную инициативу с недоверием, сообщает газета Süddeutsche Zeitung."Евросоюз намерен наладить прямой канал связи с российским лидером. Возникает вопрос: кто может вести переговоры с Москвой от имени европейцев? В понедельник Каллас дала понять, что как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности она считает, что эта роль предназначена именно для нее. Маловероятно, что такие политические тяжеловесы как Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони или даже Фридрих Мерц доверят Каллас столь важную задачу. К тому же эстонка — непоколебимая, бескомпромиссная сторонница Украины", — говорится в публикации.В материале поясняется, что за возобновление прямых контактов с Москвой ратовали Макрон, Мелони, а вместе с ними глава Евросовета Антониу Кошта и финский президент Александр Стубб. Последний, как всем понятно, далек от уступок в отношении России. Тем не менее внутри сообщества из 27 глав государств и правительств отсутствует фигура, обладающая неоспоримым авторитетом у абсолютно всех партнеров, чтобы взять на себя эту тонкую роль посредника, подводится итог в статье.Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас в понедельник объявила о возможности стать представителем европейской стороны в последующем контакте с Москвой. При всем этом она регулярно отмечалась резкими антироссийскими высказываниями.Владимир Путин, общаясь в субботу с представителями прессы, назвал наиболее подходящим кандидатом бывшего руководителя правительства Германии Герхарда Шредера, однако добавил, что европейским странам следует самостоятельно определить доверенное лицо, не позволявшее себе жестких выпадов в сторону Москвы. Российский лидер сделал акцент на том, что конкретно Европа, а вовсе не Россия заблокировала переговорный процесс.

москва

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, москва, украина, кая каллас, эммануэль макрон, германия, фридрих мерц, евросовет, ес