Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас после слов Путина - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/kallas-869905946.html
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас после слов Путина
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас после слов Путина - 13.05.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас после слов Путина
Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула себя на место главного представителя содружества на грядущих консультациях между Россией и на Украине, но | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T22:29+0300
2026-05-13T22:29+0300
общество
мировая экономика
москва
украина
кая каллас
эммануэль макрон
германия
фридрих мерц
евросовет
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула себя на место главного представителя содружества на грядущих консультациях между Россией и на Украине, но лидеры входящих в блок государств восприняли данную инициативу с недоверием, сообщает газета Süddeutsche Zeitung."Евросоюз намерен наладить прямой канал связи с российским лидером. Возникает вопрос: кто может вести переговоры с Москвой от имени европейцев? В понедельник Каллас дала понять, что как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности она считает, что эта роль предназначена именно для нее. Маловероятно, что такие политические тяжеловесы как Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони или даже Фридрих Мерц доверят Каллас столь важную задачу. К тому же эстонка — непоколебимая, бескомпромиссная сторонница Украины", — говорится в публикации.В материале поясняется, что за возобновление прямых контактов с Москвой ратовали Макрон, Мелони, а вместе с ними глава Евросовета Антониу Кошта и финский президент Александр Стубб. Последний, как всем понятно, далек от уступок в отношении России. Тем не менее внутри сообщества из 27 глав государств и правительств отсутствует фигура, обладающая неоспоримым авторитетом у абсолютно всех партнеров, чтобы взять на себя эту тонкую роль посредника, подводится итог в статье.Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас в понедельник объявила о возможности стать представителем европейской стороны в последующем контакте с Москвой. При всем этом она регулярно отмечалась резкими антироссийскими высказываниями.Владимир Путин, общаясь в субботу с представителями прессы, назвал наиболее подходящим кандидатом бывшего руководителя правительства Германии Герхарда Шредера, однако добавил, что европейским странам следует самостоятельно определить доверенное лицо, не позволявшее себе жестких выпадов в сторону Москвы. Российский лидер сделал акцент на том, что конкретно Европа, а вовсе не Россия заблокировала переговорный процесс.
москва
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a716670b26042341ad0cedd548f35da2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, москва, украина, кая каллас, эммануэль макрон, германия, фридрих мерц, евросовет, ес
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, УКРАИНА, Кая Каллас, Эммануэль Макрон, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Евросовет, ЕС
22:29 13.05.2026
 
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас после слов Путина

SZ: в ЕС скептически отнеслись к кандидатуре Каллас на роль переговорщика с РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула себя на место главного представителя содружества на грядущих консультациях между Россией и на Украине, но лидеры входящих в блок государств восприняли данную инициативу с недоверием, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

"Евросоюз намерен наладить прямой канал связи с российским лидером. Возникает вопрос: кто может вести переговоры с Москвой от имени европейцев? В понедельник Каллас дала понять, что как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности она считает, что эта роль предназначена именно для нее. Маловероятно, что такие политические тяжеловесы как Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони или даже Фридрих Мерц доверят Каллас столь важную задачу. К тому же эстонка — непоколебимая, бескомпромиссная сторонница Украины", — говорится в публикации.
В материале поясняется, что за возобновление прямых контактов с Москвой ратовали Макрон, Мелони, а вместе с ними глава Евросовета Антониу Кошта и финский президент Александр Стубб. Последний, как всем понятно, далек от уступок в отношении России. Тем не менее внутри сообщества из 27 глав государств и правительств отсутствует фигура, обладающая неоспоримым авторитетом у абсолютно всех партнеров, чтобы взять на себя эту тонкую роль посредника, подводится итог в статье.
Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас в понедельник объявила о возможности стать представителем европейской стороны в последующем контакте с Москвой. При всем этом она регулярно отмечалась резкими антироссийскими высказываниями.
Владимир Путин, общаясь в субботу с представителями прессы, назвал наиболее подходящим кандидатом бывшего руководителя правительства Германии Герхарда Шредера, однако добавил, что европейским странам следует самостоятельно определить доверенное лицо, не позволявшее себе жестких выпадов в сторону Москвы. Российский лидер сделал акцент на том, что конкретно Европа, а вовсе не Россия заблокировала переговорный процесс.
 
ОбществоМировая экономикаМОСКВАУКРАИНАКая КалласЭммануэль МакронГЕРМАНИЯФридрих МерцЕвросоветЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала