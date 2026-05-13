SZ: в ЕС скептически отнеслись к кандидатуре Каллас на роль переговорщика с РФ
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула себя на место главного представителя содружества на грядущих консультациях между Россией и на Украине, но лидеры входящих в блок государств восприняли данную инициативу с недоверием, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
"Евросоюз намерен наладить прямой канал связи с российским лидером. Возникает вопрос: кто может вести переговоры с Москвой от имени европейцев? В понедельник Каллас дала понять, что как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности она считает, что эта роль предназначена именно для нее. Маловероятно, что такие политические тяжеловесы как Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони или даже Фридрих Мерц доверят Каллас столь важную задачу. К тому же эстонка — непоколебимая, бескомпромиссная сторонница Украины", — говорится в публикации.
В материале поясняется, что за возобновление прямых контактов с Москвой ратовали Макрон, Мелони, а вместе с ними глава Евросовета Антониу Кошта и финский президент Александр Стубб. Последний, как всем понятно, далек от уступок в отношении России. Тем не менее внутри сообщества из 27 глав государств и правительств отсутствует фигура, обладающая неоспоримым авторитетом у абсолютно всех партнеров, чтобы взять на себя эту тонкую роль посредника, подводится итог в статье.
Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас в понедельник объявила о возможности стать представителем европейской стороны в последующем контакте с Москвой. При всем этом она регулярно отмечалась резкими антироссийскими высказываниями.
Владимир Путин, общаясь в субботу с представителями прессы, назвал наиболее подходящим кандидатом бывшего руководителя правительства Германии Герхарда Шредера, однако добавил, что европейским странам следует самостоятельно определить доверенное лицо, не позволявшее себе жестких выпадов в сторону Москвы. Российский лидер сделал акцент на том, что конкретно Европа, а вовсе не Россия заблокировала переговорный процесс.