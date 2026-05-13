Карич предложил создать консорциум для выкупа NIS у "Газпром нефти" - 13.05.2026, ПРАЙМ
Карич предложил создать консорциум для выкупа NIS у "Газпром нефти"
2026-05-13T19:24+0300
БЕЛГРАД, 13 мая – ПРАЙМ. Сербский, российский и белорусский бизнесмен Боголюб Карич предложил руководству РФ и Сербии участие консорциума в покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США у "Газпром нефти". Министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в среду, что власти страны не удовлетворены предложением венгерской нефтегазовой компании MOL по приобретению контрольного пакета акций NIS. Установленный минфином США срок для заключения сделки - 22 мая. "Объединение промышленников и предпринимателей Сербии готово, если к этому есть интерес и поддержка соответствующих структур и партнеров, подготовить серьезную и ответственную модель сербского экономического консорциума, который бы участвовал в этом процессе… Мы готовы предложить условия, которые не отвергаются – серьезные, честные и достойные стратегического значения компании NIS", - говорится в сообщении, распространенном Каричем в СМИ. Бизнесмен, который основал Объединение промышленников и предпринимателей Сербии, уточнил, что направил письма с предложением президенту РФ Владимиру Путину и главе сербского государства Александру Вучичу, а также руководству российско-сербской компании. "Газпром нефть" сообщила в начале мая, что не ведет переговоров о продаже доли в NIS ни с кем, кроме венгерской MOL. На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Один из совладельцев крупнейшей в Сербии частной холдинговой компании "БК-групп" Боголюб Карич в феврале 2006 года был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Ордер на его задержание был выписан белградским Окружным судом, после этого он жил и работал в России и Белоруссии, где ему и родственникам принадлежит несколько компаний, крупнейшая - строительная Dana Holdings Limited. В 2016 году следствие в отношении Карича за финансовые махинации в Сербии было остановлено, ордер на задержание отозван, он вернулся в страну. В 2022 году Евросоюз ввел санкции против Карича за сотрудничество с руководством Белоруссии, в 2021 году ограничительные меры в отношении его и связанных с ним компаний поддерживали и США, но в 2025 году они были отменены. Независимый фонд "Братья Карич" был официально зарегистрирован в 1992 году, став первой неправительственной гуманитарной организацией в Югославии после Второй мировой войны. За гуманитарные достижения, деятельность в области науки и культуры фонд вручает награды с 1998 года.
